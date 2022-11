Italo continua a cercare personale da impiegare a bordo e in ufficio. Nello specifico, si cercano hostess, steward, macchinisti, fiscalisti e legali. Le ultime due figure dovranno essere laureate mentre per le altre posizioni citate verranno selezionati i diplomati. Riguardo alle candidature online, esse dovranno eseguirsi nella sezione dedicata al lavoro del sito di Italo.

Italo seleziona hostess, steward e macchinisti

Hostess e steward selezionati da Italo faranno parte del personale di bordo e avranno il compito di assistere il viaggiatore, fornire informazioni, rendere il treno confortevole e garantire il servizio di ristorazione.

Per far parte della squadra di lavoratori a bordo bisogna avere un diploma, un po' di esperienza in lavori in cui bisogna relazionarsi con i clienti e conoscenza dell'inglese. Il contratto di lavoro prevede la frequentazione di un corso di tre settimane prima di essere inseriti in azienda e turni di lavoro anche nelle giornate festive. Si lavorerà in una delle seguenti sedi: Venezia, Milano, Roma, Napoli.

I macchinisti ricercati da Italo dovranno manovrare treni dotati di sistemi tecnologici avanzati e potranno partecipare alla selezione se: diplomati, in possesso della licenza europea e del certificato complementare B per condurre tali mezzi e con oltre 1 anno di esperienza. Si svolgeranno anche turni di notte e nei festivi.

Il candidato scelto dovrà trasferirsi in una delle seguenti città: Roma, Milano, Napoli.

Italo ha bisogno di fiscalisti e legali

Italo seleziona personale per lavorare in ufficio, ad esempio fiscalisti e legali. I primi si occuperanno di fisco, tributi e ogni altro adempimento societario. Il ruolo di fiscalista richiede laureati in ambito economico, almeno 2 anni di esperienza nel campo, conoscenza di Office e dell'inglese.

Il lavoro dovrà essere svolto a Roma e la retribuzione cambierà in base al livello di esperienza del nuovo assunto.

I legali idonei studieranno le norme che regolano il settore di riferimento e gestiranno le cause a favore e contro l'azienda. Per questo incarico sono valutati i laureati in giurisprudenza con almeno 1 anno di lavoro in studi giuridici.

Si aggiungono l'ottima conoscenza del diritto civile, amministrativo e dell'inglese. Si lavorerà a Roma e lo stipendio sarà adeguato all'esperienza posseduta.

Candidature online: la sezione lavoro del sito di Italo

La sezione dedicata al lavoro del sito aziendale serve ad eseguire le candidature online. Infatti, digitando 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca compare il link che collega a tale sezione. Al suo interno si può accedere alle offerte di lavoro di cui si è parlato sopra cliccando le voci: 'Hostess & steward di bordo', 'Macchinista' e 'Selezioni personale di Staff'. All'interno di ciascuna voce si potranno leggere le descrizioni delle posizioni scelte e le modalità per candidarsi.