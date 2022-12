Ferrovie dello Stato ha recentemente pubblicato diverse offerte di lavoro per chi ha un diploma di maturità. Le posizioni aperte sono per customer care, capitreno, customer advisor, impiegati gestori di documentazione tecnica e autisti. La ricerca è aperta a entrambi i sessi e non sono previsti limiti d'età. I vari annunci presentano delle diverse date di scadenza, fra il mese di dicembre e metà gennaio.

Per candidarsi a una delle offerte bisogna visitare la specifica pagina "Campagne di ricerca" presente sul sito di Fs. Dopo aver scelto l'annuncio di lavoro a cui si è interessati è necessario cliccare su "Candidati".

Successivamente verrà richiesta l'iscrizione alla piattaforma, bisogna quindi allegare il proprio curriculum, oltre a inserire i propri dati.

Posizioni aperte per customer care

Fra i ruoli ricercati vi è quello di customer care per la sede di Bolzano che dovranno occuparsi delle informazioni e dell'assistenza alla clientela, dei servizi connessi ad iniziative promozionali e commerciali, del controllo e della regolarizzazione dei titoli di viaggio. Il lavoro si svolge su turni e sono previste delle possibili trasferte. Viene richiesto il possesso del patentino di bilinguismo rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano e un diploma di scuola superiore quinquennale.

Viene offerto un contratto a tempo indeterminato.

L'offerta scade il 16 gennaio.

Cercasi capitreno e customer advisor in Piemonte

Un'altra posizione aperta è quella per capitreno e customer advisors da inserire in un percorso formativo nella regione Piemonte. Tale figura si occupa di garantire la qualità dei servizi a bordo treno per la migliore esperienza di viaggio dei clienti.

Chi occupa questo ruolo è responsabile del trasporto delle persone garantendo loro un servizio sicuro, puntuale e confortevole nel pieno rispetto delle regole, delle procedure e delle norme di sicurezza, anche in situazioni stressanti.

Per candidarsi occorre avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e possedere un diploma di scuola superiore quinquennale in indirizzi di studio specifici, descritti sul sito aziendale.

L'offerta scade il 2 gennaio.

Lavoro in Fs come gestori documentazione tecnica

Viene cercato anche un impiegato gestore documentazione tecnica da inserire nella sede di Roma. Tale figura svolgerà un' attività di protocollazione e archiviazione della documentazione tecnica; inoltre si occuperà di gestione e archiviazione della documentazione contrattuale e di progetto, ma anche di elaborazione delle informazioni attraverso fogli di calcolo di livello medio-alto e di controllo della documentazione rispetto agli standard e alle normative vigenti.

Viene richiesto un diploma classico o scientifico o di perito informatico. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato. Tale offerta scade il 23 dicembre.

Assunzione a tempo indeterminato di autisti

Infine ferrovie cerca anche autisti per la regione Umbria. Per tale posizioni occorrono i seguenti requisiti: la patente di guida di categoria D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), oltre che un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale.

Come requisito per l'ammissione alla selezione bisogna avere la residenza in Umbria, Toscana o Marche. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato. L'offerta scade il 9 gennaio.