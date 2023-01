Le graduatorie del personale ATA 24 mesi vengono aggiornate ogni anno per quanto concerne la prima fascia, solitamente nel periodo primaverile. Nel 2023 i bandi degli uffici scolastici regionali per il concorso sono attesi tra i mesi di marzo e di aprile, in quanto le domande di candidatura sono state aperte lo scorso anno tra il 27 aprile e 18 maggio. Tali graduatorie vengono generalmente usate sia per le supplenze che per l’assegnazione del ruolo. Per partecipare alla procedura concorsuale, bisogna possedere un requisito essenziale: aver prestato servizio per almeno 24 mesi oppure per 23 mesi e 16 giorni.

I requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale

In particolare, per partecipare alla procedura concorsuale, bisogna essere in servizio come personale ATA a tempo determinato presso la Scuola statale, nella stessa provincia nello stesso profilo professionale per cui si concorre; oppure gli aspiranti che non saranno in servizio al momento dell’invio della domanda, dovranno essere inseriti nella graduatoria provinciale a esaurimento o negli elenchi provinciali delle supplenze nello stesso profilo professionale per cui si concorre e nella stessa provincia. Infine il personale che non è in nessuna delle condizioni sopra elencate, dovrà almeno essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto per l’assegnazione delle supplenze temporanee sempre nella stessa provincia e nello stesso profilo per cui si partecipa la procedura concorsuale

Il titolo di studio richiesto varia a seconda delle posizioni

Per quanto riguarda il titolo di studio richiesto, tra i requisiti di accesso, varia a seconda della posizione da ricoprire: gli assistenti amministrativi dovranno avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado; gli assistenti tecnici dovranno essere in possesso del diploma di maturità corrispondente alla area professionale specifica per cui si concorre; gli infermieri dovranno possedere la laurea in scienze infermieristiche o un altro titolo equipollente; ai cuochi è richiesto il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione nel settore cucina; ai collaboratori scolastici è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato dall’Istituto professionale, il diploma di maestro d’arte o di scuola magistrale, oppure qualsiasi diploma di autorità o di qualifica professionale; i guardarobieri dovranno essere in possesso di un diploma di qualifica professionale di operatore della moda; infine gli addetti alle aziende agrarie dovranno avere un diploma professionale di operatore agro industriale, ambientale o turistico.