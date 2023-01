Trenord è una società opera nell'ambito del trasporto pubblico della regione Lombardia.

Al fine di offrire un servizio che soddisfi al meglio le esigenze degli utenti, è spesso alla ricerca di personale specialistico che svolga le mansioni proprie della sezione in cui viene inserito.

In questo momento sul sito web della società è stata pubblicato un offerta di lavoro funzionale alla selezione di un addetto al magazzino. Le domande dovranno essere trasmesse per via telematica.

Lavorare in Trenord

Coloro che lavorano in Trenord vengono assegnati a una specifica area della società, che si contraddistingue dalle altre per mansioni e obiettivi: Risorse Umane, Amministrazione, Internal Audit, Information Technology, Comunicazione, Legale, Finanza e Controllo.

Dal punto di vista prettamente operativo, invece, si considerano Macchinista, Capotreno, Addetto alla vendita e sicurezza, Tecnico della manutenzione. Coloro che vengono selezionati per ricoprire un ruolo all'interno dell'azienda, sono inseriti e assunti con vari livelli di inquadramento, legati sia al ruolo e sia all'esperienza del soggetto.

Selezioni aperte per addetto al magazzino

Per la direzione manutenzione si ricerca un addetto al magazzino che si occupi principalmente della gestione delle merci in entrata e in uscita. Più nello specifico il neo assunto dovrà:

occuparsi della movimentazione del materiale, a livello fisico e contabile;

curare l'organizzazione del magazzino;

predisporre la documentazione necessaria.

Requisiti per partecipare

Per prendere parte alla selezione non sono necessari particolari requisiti di natura tecnica o professionale, è sufficiente: il diploma di scuola superiore, un'esperienza pregressa di almeno tre anni nel settore logistico, avere una buona conoscenza del pacchetto Office ed essere abilitato all'utilizzo mezzi di sollevamento.

È gradita anche la conoscenza del sistema SAP modulo MM e WM.

Modalità di presentazione delle domande

Le candidature devono essere presentate per via telematica attraverso il form appositamente messo a disposizione sul sito web di Trenord, nella sezione "lavora con noi".

Per candidarsi non si deve fare altro che selezionare l'annuncio di proprio interesse e procedere con l'inserimento dei propri dati. L'annuncio relativo al profilo di addetto al magazzino non presenta una data di scadenza e il form per le domande risulta regolarmente attivo.