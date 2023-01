UniCredit è un gruppo bancario internazionale che possiede filiali anche l'Italia, in cui conta circa sette milioni di clienti.

Sull'intero territorio nazionale ci sono 2.000 filiali che mirano a fornire ai propri utenti servizi tecnologici e altamente digitalizzati. Proprio per fronteggiare le molteplici esigenze e richieste di una porzione di clienti così vasta, UniCredit sta attualmente accettando le candidature per il profilo di consulente di filiale in tutta Italia.

Le candidature per questa posizione dovranno essere trasmesse per via telematica.

Caratteristiche della mansione

Il consulente di filiale rappresenta il punto di riferimento all'interno della sede UniCredit, in quanto si tratta della prima figura con la quale il cliente si interfaccia.

Per ricoprire tale ruolo, i candidati selezionati dovranno:

gestire la relazione con il cliente, cercando di soddisfarne al meglio le richieste;

raggiungere gli obiettivi prefissati dall'azienda;

promuovere l'utilizzo di canali digitali.

Per partecipare alla selezione per il profilo in oggetto è necessario possedere un titolo di laurea di primo o secondo livello, avere una buona dimestichezza con i principali strumenti informatici, essere disposti alla mobilità, conoscere la lingua inglese e avere propensione verso il cliente.

Caratteristiche contrattuali e benefit

Coloro che saranno scelti per ricoprire questo ruolo, verranno inseriti in un contesto lavorativo dinamico e fondato sulla collaborazione tra i dipendenti. I consulenti di filiale saranno introdotti in azienda con un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato alla conferma a tempo indeterminato.

I dipendenti UnCcredit, inoltre, godranno di ulteriori benefit quali servizi bancari e assicurativi, orari flessibili, periodi sabbatici e diritto a congedi straordinari.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'applicativo appositamente messo a disposizione sul sito web di UniCredit.

Per farlo i soggetti interessati non dovranno fare altro che raggiungere l'offerta di lavoro "lavora in filiale" e cliccare sul pulsante "candidati": a questo punto si aprirà la scheda specifica del profilo e per procedere con l'inserimento dei propri dati bisognerà cliccare su "apply now".

La ricerca riguarda le filiali presenti su tutto il territorio nazionale e l'annuncio in questione non presenta una data di scadenza.