In queste settimane Anas è alla ricerca di personale a tempo indeterminato. La ricerca è volta alla selezione delle seguenti figure: uno specialista delle risorse umane (il cui annuncio scade il 16 febbraio), un direttore operativo e un esperto strutturista (per questi due annunci non sono state inserite delle date di scadenza entro cui inviare le candidature).

Anas: assunzione a tempo indeterminato di uno specialista delle risorse umane

Anas assume a tempo indeterminato uno specialista delle risorse umane. Questa figura avrà il compito di attribuire e inserire i compensi previsti dal contratto di lavoro.

Inoltre, il dipendente dovrà comunicare l'inizio e le modifiche dei rapporti lavorativi agli enti previsti dalla legge.

Per candidarsi occorre avere una laurea in materie umanistiche, giuridiche, scienze politiche o economiche e almeno un anno di esperienza nel campo. Il candidato ideale deve avere conoscenza in campo amministrativo e del diritto del lavoro. Inoltre è necessaria la conoscenza del pacchetto Office e del software Sap.

Riguardo alle condizioni contrattuali, l'impiegato assunto lavorerà a Campobasso e verrà inquadrato come operatore amministrativo contabile di livello B1.

Il direttore operativo a tempo indeterminato

Il direttore operativo si occuperà di monitorare la corretta esecuzione delle commesse e di partecipare alla realizzazione dei programmi e ai collaudi.

Inoltre, tra le altre mansioni, vi sono l'individuazione ed eliminazione delle falle nei progetti, infine la supervisione della tenuta della contabilità.

Per questa posizione sono valutati i candidati diplomati geometra (con più di 7 anni di esperienza) o i laureati in ingegneria edile, civile, dell'ambiente, dei trasporti, delle infrastrutture o in architettura (con più di 5 anni di lavoro pregresso nel campo).

Saranno considerati solo coloro che sappiano usare Office, Sap e che conoscano l'inglese.

La persona scelta verrà assunta con contratto a tempo indeterminato e dovrà essere disponibile a spostarsi tra le varie sedi dell'azienda. Essa inoltre percepirà lo stipendio del tecnico specializzato di livello A1.

Anas ricerca anche un esperto strutturista

L'esperto strutturista ricercato da Anas si occuperà di progettare le opere in cemento armato, di redigere le specifiche tecniche e di calcolo dei progetti. Inoltre egli coordinerà i lavori con l'aiuto di tecnici in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Il candidato ideale per questa posizione dovrà essere laureato in ingegneria civile in ambito strutture, iscritto alla sezione A del relativo ordine e avere almeno cinque anni di esperienza nel campo. Occorrerà anche conoscere bene la materia degli appalti, l'inglese e i programmi informatici per progettare le strutture.

Il soggetto scelto verrà assunto a tempo indeterminato, dovrà spostarsi tra le sedi aziendali e verrà retribuito secondo l'inquadramento di tecnico specializzato di livello A1.

Le candidature online sul portale del lavoro

Per candidarsi online alle precedenti offerte bisogna digitare 'Anas lavora con noi' su un motore di ricerca web e cliccare sul link 'Ricerche in corso'. A questo punto comparirà l'elenco delle offerte di lavoro, il quale comprende anche gli annunci relativi alle posizioni di direttore operativo e di esperto strutture. Non resta che inviare le domande di lavoro tramite il pulsante 'Candidati' presente in ogni annuncio.

Per candidarsi invece all'offerta relativa al ruolo di specialista delle risorse umane, occorrerà prima accedere a un'altra pagina attraverso il link 'clicca qui'. Dopodiché, nella schermata che compare, occorre cliccare su 'Cerca posti di lavoro' per accedere alle altre posizioni aperte.