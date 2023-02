La multinazionale Eni, attiva come noto nel campo dell'energia, ha aperto nuove posizioni di lavoro a tempo indeterminato rivolte a diplomati e laureati. Tra le figure ricercate un esperto prevenzione e protezione, un addetto alla manutenzione, uno specialista dei brevetti ed un coordinatore amministrativo.

Gli annunci relativi a queste figure professionali riportano il 14 febbraio come data di scadenza massima per potersi candidare.

Lavoro per diplomati e laureati: Eni inserirà in azienda un esperto prevenzione e protezione a tempo indeterminato

L'esperto in prevenzione e protezione - selezione indetta sia per diplomati che per laureati -, fra le altre mansioni, individuerà e valuterà i rischi e gli interventi necessari per la sicurezza dei luoghi di lavoro, gestirà il piano rifiuti, aggiornerà i valori di carico e scarico e stabilirà i parametri da inserire nei contratti con i fornitori del servizio di prevenzione e protezione.

Oltre al titolo di studio è richiesta una pregressa esperienza con attestati che riconoscano la propria competenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro ed un'esperienza professionale di almeno 3 anni nel settore oltre ad una buona conoscenza del pacchetto Office e dell'inglese.

La sede di lavoro è Venezia.

Eni seleziona diplomati per il posto a tempo indeterminato di addetto alla manutenzione

Come addetto alla manutenzione a tempo indeterminato, il candidato scelto da Eni gestirà gli interventi svolti da aziende terze, ordinerà i materiali necessari a tale attività tramite il programma SAP e farà ispezionare gli ambienti di lavoro.

In più, egli preparerà i preventivi sui costi della manutenzione, autorizzerà i pagamenti e valuterà i lavori effettuati.

L'azienda energetica, a questi scopi, ha bisogno di diplomati in materie meccaniche, meccatroniche o elettroniche, con almeno 5 anni di esperienza nel campo e che sappiano padroneggiare anche l'inglese.

Anche in questo caso la sede di lavoro è Venezia.

Selezione per laureati: lo specialista dei brevetti

Eni sta selezionando anche candidati laureati da inserire in qualità di specialista dei brevetti. Il nuovo assunto fornirà pareri di tipo tecnico nel momento della realizzazione di nuovi progetti ed effettuerà approfondite ricerche per verificare se le attività da intraprendere siano brevettabili o se ci siano al contrario dei contenziosi legali in corso.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro è necessario possedere una laurea in ingegneria o in materie di tipo scientifico, vantare tre anni di esperienza in questo tipo di attività e mostrare una buona conoscenza della lingua inglese.

Necessario inoltre il possesso del QPIP (Qualified Patent Information Professional) e l'iscrizione all’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali (AIDB).

Il lavoratore verrà inquadrato a tempo indeterminato presso la sede di San Donato Milanese.

Laureati selezionati per l'incarico di coordinatore amministrativo

Per concorrere alla posizione di coordinatore amministrativo sarà necessario il possesso della laurea: questa figura fornirà assistenza nell'amministrazione delle sedi estere del marchio energetico contribuendo ad avviare il sistema contabile delle nuove società costituite all'estero e analizzando le voci del bilancio di fine esercizio.

Questa posizione richiede i seguenti requisiti: laurea in discipline economiche, conoscenza in materia di bilancio e principi contabili, del software Sap, del pacchetto Office e della lingua inglese.

Riguardo al contratto e alla sede di lavoro, valgono le stesse condizioni della posizione precedente: tempo indeterminato e San Donato Milanese.

Eni: cv online entro il 14 febbraio

Per inviare il cv online entro il 14 febbraio così da candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra bisognerà accedere alla piattaforma aziendale di riferimento: basterà dunque digitare 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare sul link.

Una volta loggati nella pagina web dedicata agli annunci di lavoro, sarà sufficiente cliccare sul pulsante 'Candidati online' all'interno dell'annuncio d'interesse ed inviare il curriculum.