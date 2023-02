Sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane sono attualmente attivi vari annunci di lavoro, tra cui quelli relativi ai profili di specialisti in gestione e amministrazione del personale (per la sede di Roma) e quello relativo al profilo di addetti di segreteria per gli appartenenti alle categorie protette in base alla legge 68/99 (per le sedi di Roma, Milano, Napoli e Palermo). La data di scadenza delle domande è fissata la 20 febbraio per la prima offerta e al 9 febbraio per le seconda.

In entrambi i casi, le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Selezioni in corso per specialisti in gestione ed amministrazione del personale

Per gli uffici aziendali di FS situati a Roma si selezionano impiegati amministrativi esperti nella gestione del personale, in possesso del titolo di laurea magistrale preferibilmente se in giurisprudenza oppure economia. Sarà valutato come requisito preferenziale anche un master nel settore delle risorse umane.

Sarà inoltre necessaria una precedente esperienza nel medesimo ambito di almeno due anni, la conoscenza degli applicativi Office e della lingua inglese.

I candidati selezionati si occuperanno di redigere la contrattualistica legata al personale, della gestione dei sistemi per la rilevazione delle presenze/assenze, della gestione della modulistica legata al personale, delle attività di reporting.

Il termine ultimo per l'invio delle domande è fissato al 20 febbraio.

Posizioni aperte per addetti alla segreteria

Coloro che risultino appartenenti alle categorie protette in base alla legge 68/99, possono inviare la propria candidatura per partecipare alla selezione funzionale all'attribuzione di uno dei posti disponibili per la posizione di addetto alla segreteria (per le sedi di Roma, Milano, Napoli e Palermo).

Per partecipare alla selezione è necessario possedere alcuni requisiti tra cui:

titolo di laurea in qualsiasi disciplina;

conoscenza di Windows e Office;

capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici;

conoscenza preferenziale del sistema SAP;

precedente esperienza di almeno due anni in posizioni segretariali;

conoscenza della lingua inglese di livello B2.

I candidati saranno chiamati a svolgere attività legate alla gestione dell'agenda, organizzazione di viaggi e riunioni, supporto al responsabile nelle varie attività amministrative, redazione e archiviazione della documentazione amministrativa.

La scadenza delle domande è il 9 febbraio.

Modalità di candidatura

Le candidature dovranno pervenire attraverso il form appositamente predisposto sul sito di Ferrovie dello Stato Italiane, nella sezione "lavora con noi".

Per favorire la ricerca dell'offerta di lavoro più confacente alle attitudini di ciascuno, nella prima pagina della sezione è anche messo a disposizione un motore di ricerca.