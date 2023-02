Ferrovie dello Stato Italiane è continuamente alla ricerca di nuovo personale da impiegare sia nel suo apparato amministrativo, sia nel settore operativo.

Le posizioni di volta in volta aperte all'interno della società possono essere consultate sul sito web di Ferrovie nella sezione "lavora con noi": tra queste, attualmente si può ritrovare quella relativa al profilo di Project Planner Assistant, la cui ricerca è aperta su tutto il territorio nazionale e nel settore comunicazione con laurea umanistica.

Chi è il Project Planner Assistant?

Il Project Planner Assistant è colui che, all'interno di Ferrovie, andrà a svolgere le seguenti tipologie di mansioni:

pianificazione delle attività inerenti a progetti di propria competenza;

attività legate al controllo del budget e allo stato di avanzamento del progetto, anche attraverso il confronto coni tecnici incaricati;

supporto nella gestione delle attività relative alla copertura dei fabbisogni finanziari e delle anagrafiche;

pianificazione operativa/ripianificazione in termini di attività, tempi e costi;

monitoraggio dell'andamento dei progetti sia dal punto di vista fisico, sia da punto di vista economico;

verifica del rispetto delle condizioni contrattuali;

redazione di documenti di carattere amministrativo, relativi alle attività svolte.

Requisiti per partecipare alle selezioni

Possono prendere parte alle selezioni in oggetto tutti coloro che siano in possesso di alcuni requisiti: in particolare si richiede che i candidati siano neolaureati, o comunque laureati negli ultimi 3 anni, sebbene non sia esplicitamente richiesta una disciplina specifica.

Saranno considerati requisiti preferenziali, la conoscenza degli applicativi di Microsoft Office, la residenza nella regione in cui si trova la sede di assegnazione e una buona conoscenza in materia di logistica dei materiali.

Tra le soft skills, invece, saranno valutate positivamente l'attenzione al raggiungimento del risultato, la flessibilità e la capacità di lavorare in gruppo.

Requisiti contrattuali e modalità di candidatura

Coloro che saranno selezionati per ricoprire il ruolo di Planner Assistant verranno assunti in Ferrovie dello Stato Italiane con un contratto a tempo indeterminato, come da CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie.

Le domande dovranno essere trasmesse in modalità online attraverso il dispositivo contenuto nell'annuncio di lavoro stesso, reperibile nella sezione contenente le posizioni aperte in azienda del sito web. Una volta scelto l'annuncio di proprio interesse, il candidato non dovrà far altro che cliccare sul pulsante "candidati".

La scadenza per l'invio delle domande è fissata al prossimo 28 febbraio.