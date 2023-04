Italo, compagnia privata specializzata nel trasporto ferroviario ad alta velocità, ha aperto le selezioni per hostess e steward di bordo. La ricerca riguarda candidati disponibili a lavorare in una di queste città: Venezia, Milano, Roma e Napoli.

L'annuncio relativo alla posizione di hostess e steward può essere consultato sul sito web della società, nella sezione dedicata alle posizioni aperte in azienda. Il termine ultimo per l'invio delle candidature è fissato al prossimo 15 maggio.

Cosa fanno le hostess e gli steward

Le hostess e gli steward sono coloro che operano a diretto contatto con il pubblico, offrendo e promuovendo i servizi della società e supportando i viaggiatori con tutte le informazioni necessarie.

Queste figure, inoltre, si occupano di garantire l’ordine a bordo dei treni. Dal punto di vista delle competenze non sono richiesti particolari requisiti tecnici o professionali: per inviare la propria candidatura è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore oppure in alternativa il diploma di laurea, un’esperienza biennale nel settore del turismo, la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a lavorare in una delle seguenti sedi: Venezia, Milano, Roma e Napoli.

Saranno valutati come requisiti preferenziali la conoscenza di una ulteriore lingua straniera e l’aver svolto esperienze lavorative in paesi esteri.

Caratteristiche contrattuali e modalità di selezione

Coloro che verranno selezionati per ricoprire questo ruolo saranno coinvolti in un percorso di formazione che avrà la durata di circa 20 giorni e al termine del quale saranno assunti con un contratto di somministrazione.

Le selezioni saranno condotte dall’agenzia Randstad: le domande, infatti, dovranno essere presentate tramite il sito di tale azienda. L’agenzia in questione dopo aver ricevuto la candidatura valuterà se è in linea con la posizione ricercata da Italo; in caso di corrispondenza, il candidato sarà contattato per fissare il primo colloquio.

Durante il colloquio conoscitivo il partecipante dovrà descriversi valorizzando i propri aspetti e le proprie competenze; a questo punto l’agenzia effettuerà uno screening più approfondito esaminando anche le referenze fornite dal candidato. Qualora il soggetto dovesse essere in linea con il profilo ricercato sarà invitato a un colloquio direttamente in azienda e - in caso di esito positivo - si procederà all’inserimento.

Scadenza domande 15 maggio

Come già previamente anticipato le domande di partecipazione dovranno essere inviate attraverso il sito di Randstad: il candidato, infatti, dovrà aprire l’annuncio di lavoro pubblicato sul sito di Italo e, dopo aver cliccato sul pulsante della candidatura, sarà indirizzato sul sito dell’agenzia. A questo punto sarà possibile scegliere l’annuncio relativo alla città di proprio interesse e procedere con l’inserimento dei propri dati. Le domande potranno essere trasmesse fino al prossimo 15 maggio.