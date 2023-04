Con un recente annuncio pubblicato sul sito web di Trenord, la società annuncia l'avvio di una procedura di selezione con la quale si mira ad individuare giovani candidati interessati ad intraprendere un percorso di formazione per acquisire la qualifica di capotreno.

Le domande per l'offerta di lavoro dovranno essere trasmesse per via telematica entro il prossimo 7 maggio.

Chi è il capotreno

Come già brevemente accennato, la ricerca è rivolta verso coloro che sono interessati a formarsi in modo tale da poter assumere la qualifica di capotreno.

Il capotreno è colui che rappresenta un punto di riferimento per i viaggiatori a bordo dei treni ed è il responsabile del servizio offerto.

Si occupa sia degli aspetti legati alla sicurezza, sia di quelli legati al settore commerciale.

La società e le caratteristiche del corso

La società che sta portando avanti questa iniziativa è appunto Trenord, società che cura il trasporto pubblico locale nel nord Italia. In vista di futuri inserimenti, Trenord sta organizzando percorsi formativi gratuiti funzionali ad acquisire le competenze necessarie per l'ottenimento dell'abilitazione da capotreno.

Il corso sarà organizzato in più fasi:

corso di formazione comprensivo di esami teorici e pratici, che avrà una durata complessiva di circa sei mesi;

tirocinio di affiancamento e certificazione con rilascio di abilitazione di Accompagnamento del Treno.

Durante il corso saranno effettuate anche delle verifiche, il cui esito sarà determinante per poterlo proseguire.

Requisiti per potersi candidare

Coloro che hanno intenzione di candidarsi a questa iniziativa dovranno essere in possesso di particolari requisiti, ovvero:

diploma di maturità o titolo di laurea;

conoscenza dell'italiano e dell'inglese;

patente B in corso di validità;

essere automunito;

aver già svolto esperienze lavorative pregresse a contatto con il pubblico;

essere disponibile a spostarsi all'interno della Lombardia e nelle regioni ad essa limitrofe;

buone capacità di comunicazione;

idoneità fisica verificata.

Modalità di candidatura e altre posizioni aperte in Trenord

Chiunque sia interessato a candidarsi per questa iniziativa dovrà presentare la propria domanda entro il 7 maggio 2023 per via esclusivamente telematica.

Per farlo, non si dovrà fare altro che recarsi sul sito web di Trenord nella sezione dedicata alle Offerte di lavoro e selezionare quella di proprio interesse, nel caso in questione quella relativa al profilo di aspiranti capitreno. Una volta aperto l'annuncio, bisognerà cliccare sul pulsante rosso posto in basso e recante la scritta "invia il CV".

Tra le altre posizioni per le quali ci si può candidare attualmente, vi sono: macchinisti, buyers, laureati in ingegneria e giovani interessati a svolgere stage nell'ambito della normativa del lavoro.