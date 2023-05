Sul sito del Quirinale e in Gazzetta Ufficiale è reperibile un bando di concorso funzionale al reclutamento di 20 assistenti amministrativi in prova al Quirinale.

I candidati selezionati per ricoprire questo ruolo saranno impegnato nello svolgimento di mansioni di vigilanza, sicurezza, cura e custodia delle Sedi, rappresentanza ed assistenza ad ospiti e visitatori, presso i Settori anticamera, custodia, guardaportoni del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

La domanda dovrà essere trasmessa per via esclusivamente telematica, nel rispetto delle modalità indicate nel bando di concorso che i soggetti invitati alla partecipazione sono caldamente invitati a consultare.

Requisiti necessari

Per poter inviare la propria domanda di partecipazione, è necessario essere in possesso di alcune caratteristiche:

cittadinanza italiana;

età massima di quarant'anni;

diploma di scuola superiore;

godimento di diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali.

Le prove concorsuali

Nel caso in cui il numero delle domande presentate superi venticinque volte i posti messi a concorso, sarà previsto lo svolgimento di una prova preselettiva, che consisterà in 60 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando.

A seguire, vi saranno una prova scritta ed una orale e scritta.

La prova scritta sarà articolata in quattro quesiti sulle materie indicate nel bando e dovrà essere svolto in quattro ore; quella orale consisterà in un colloquio nelle materie indicate nel bando e in alcuni passaggi che dimostrino la capacità di utilizzo del pc e dei software applicativi più diffusi.

Coloro che supereranno le prove e saranno qualificati come vincitori verranno inseriti, in prova, nel ruolo della carriera di assistente amministrativo.

Il periodo di prova avrà la durata di un anno di effettivo servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, sarà disposta la nomina in ruolo.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Come già precedentemente anticipato, le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica, nel rispetto dei passaggi descritti nel bando di concorso, reperibile sul sito web del Quirinale e in Gazzetta Ufficiale.

La domanda dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento di dodici euro, da versare per le spese di segreteria e non rimborsabile.

Il termine ultimo per la presentazione in via telematica delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto è fissato alle ore 18 del 22 giugno 2023.