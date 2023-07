Anas ha aggiornato le offerte di lavoro aperte sul suo sito ufficiale. Le opportunità lavorative di Anas, appartenente al gruppo Ferrovie dello Stata italiane, attualmente sono volte all'assunzioni delle seguenti figure professionali: tax compliance manager e direttore operativo (tecnici specializzati). Per la prima posizione descritta è necessario aver conseguito una laurea, mentre i tecnici specializzati devono essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore).

Offerte di lavoro Anas: opportunità per la figura di direttore operativo, profilo di tecnico specializzato

Tra le opportunità di lavoro di Anas attualmente attive vi è quella indirizzata al ruolo professionale di direttore operativo per il profilo di tecnico specializzato. Si tratta di risorse che operano in sinergia con il direttore dei lavori con lo scopo di verificare che le lavorazioni da realizzare siano svolte con regolarità e correttezza, nel rispetto delle norme previste dal contratto. I requisiti richiesti da Anas gruppo Ferrovie dello Stato sono: diploma di geometra o, in alternativa, laurea triennale nell'ambito ingegneristico (non è un requisito obbligatorio), esperienza nel settore, in particolare nelle attività di direzione dei lavori, conoscenza dei principali sistemi operativi e programmi informatici, disponibilità a effettuare trasferte in tutta Italia.

Questa offerta di lavoro è aperta in tutto il territorio nazionale e non è indicata una data di scadenza per inoltrare telematicamente la propria candidatura.

Anas seleziona laureati di impiegare come tax compliance manager con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come candidarsi

Gli aspiranti in possesso di una laurea magistrale in discipline economiche oppure giuridiche hanno l'opportunità di candidarsi come tax compliance manager.

Questa figura, tra le sue varie mansioni, si occupa dell'individuazione e del monitoraggio dei rischi fiscali relativi a processi amministrativi e di business. I candidati devono avere padronanza dei principali programmi informatici, consolidata esperienza nel medesimo ambito lavorativo, conoscenza della normativa in materia di tributi e del mondo degli adempimenti tributari.

La sede lavorativa è Roma mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 23 luglio 2023. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Al fine di visionare tutte le opportunità di lavoro di Anas bisogna visitare il suo sito ufficiale e, in particolare, la selezione dedicate alle "ricerche in corso". In questa pagina è possibile anche proporsi alle selezioni cliccando su "Candidati".