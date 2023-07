Poste Italiane ha recentemente avviato una procedura di selezione volta a reclutare portalettere in tutte le regioni italiane. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e tra i requisiti c'è il possedimento del diploma di scuola superiore con voto minimo pari ad almeno 70/100. Il cv va inviato online entro il 23 luglio.

Poste Italiane: requisiti per i portalettere

I requisiti per partecipare alla selezione dei portalettere includono il possesso di un diploma di scuola superiore con un punteggio minimo di 70/100 o di una laurea, anche di livello triennale, con un punteggio di almeno 102/110, nonché una patente di guida valida per guidare i mezzi aziendali.

Poste Italiane richiede anche il patentino di bilinguismo nel caso in cui le candidature riguardino la provincia di Bolzano.

Cv online per Poste Italiane

Per inviare il cv online e candidarsi come portalettere occorre innanzitutto digitare "Poste italiane lavora con noi" su un motore di ricerca web e cliccare il link alla pagina del lavoro.

Una volta dentro tale sito, bisogna cliccare su "posizioni aperte" per accedere alla lista delle offerte di lavoro, essa include l'annuncio per i postini. Non resta che leggere la descrizione al suo interno e candidarsi tramite il tasto "Invia candidatura ora".

Nella stessa sezione è possibile visualizzare l'elenco delle posizioni aperte al momento, che attualmente include: sportellisti per la provincia di Bolzano e altri che sappiano la lingua araba, laureati in giurisprudenza per tirocinio, ingegneri per la logistica e per la ristrutturazione edilizia, nonché consulenti commerciali e finanziari.

Qualora non si fosse idonei per le ricerche in corso, è possibile inserire una candidatura spontanea.

L'iter selettivo per i portalettere

Per quanto riguarda le modalità di selezione, i candidati che supereranno la fase preliminare di screening delle domande saranno contattati dall'azienda responsabile delle selezioni per sottoporsi a un test di ragionamento logico.

L'annuncio ufficiale precisa che verranno contattati soltanto coloro di cui si ha necessità al momento, attraverso l'invio di una mail: essa conterrà anche le istruzioni relative al test attitudinale.

Coloro che supereranno con successo il primo step avranno la possibilità di avanzare alla fase successiva, che consiste in una prova pratica di guida di un motomezzo 125 cc completamente carico di posta.

Contratto di lavoro e sedi

I candidati che dimostreranno competenza attraverso queste prove saranno assunti da Poste Italiane con un contratto a tempo determinato.

Le assunzioni, come precedentemente accennato, riguarderanno tutto il territorio italiano e la durata del contratto sarà stabilita in base alle esigenze di ciascuna sede.