Ferrero ha avvitato di recente una campagna di recruiting volta ad assumere nuovo personale in fabbrica e in ufficio. In particolare, si tratta delle seguenti posizioni aperte: operaio, manutentore, esperto e-commerce e specialista risorse umane. Non ci sono scadenze entro cui candidarsi online.

Lavoro in fabbrica: Ferrero ricerca la figura dell'operaio

L'operaio ricercato da Ferrero lavorerà con un contratto stagionale presso lo stabilimento di Caprarola (VT) e si occuperà di supportare l'attività produttiva.

Il soggetto scelto dovrà essere disponibile a lavorare su tre turni, anche nel weekend.

Ferrero: selezione aperta per il manutentore meccanico e per quello elettronico

Il manutentore meccanico e quello elettronico selezionati da Ferrero si occuperanno della manutenzione e della riparazione dei guasti a pompe di cioccolato, impianti robotizzati e ai macchinari per il confezionamento.

Il candidato ideale dovrà avere un diploma in discipline meccaniche, meccatroniche o elettroniche e abilità nell'effettuare diagnostiche industriali.

L'incarico verrà svolto ad Alba (CN), su tre turni di lavoro, anche nel fine settimana.

Lavoro in ufficio: l'esperto e-commerce

L'esperto e-commerce che occorre all'azienda avrà il compito di curare il catalogo dei prodotti presenti nei vari canali online dell'azienda, ottimizzando la struttura dei siti web aziendali e proponendo miglioramenti pubblicitari.

Per partecipare alla selezione è necessario avere una laurea economica, almeno un anno di esperienza nella gestione di progetti digitali, un'ottima padronanza della suite Office, nonché dell'inglese.

L'esperto sarà assegnato alla sede di Alba.

Ferrero assume uno specialista risorse umane

Lo specialista risorse umane scelto da Ferrero dovrà gestire il reclutamento, l'assunzione, la retribuzione, la crescita professionale del personale, nonché gli obblighi fiscali e contributivi derivanti dal contratto di lavoro.

Per candidarsi è necessario avere una laurea in giurisprudenza o in gestione aziendale e almeno due anni di esperienza nell'ambito dell'amministrazione del personale. Gradita anche la conoscenza della normativa di riferimento, del programma Sap Hr, del pacchetto Office e dell'inglese.

Lo specialista lavorerà a Pozzuolo Martesana (MI) e dovrà essere disponibile agli spostamenti all'estero.

Come si inoltra in cv online

Il cv online per le offerte di lavoro su esposte si inoltra attraverso il portale delle carriere della multinazionale. Per prima cosa bisogna digitare "ferrero lavora con noi" su un motore di ricerca in modo da ottenere il collegamento a tale portale.

Al suo interno, selezionando "Italia" nell'apposita casella, si potrà accedere alla lista delle posizioni aperte. Ciascun annuncio contiene una descrizione più il pulsante per candidarsi.