Italo, società ferroviaria privata leader in Italia, ricerca attualmente personale in diversi ruoli sia a bordo e per lavoro di ufficio, in particolare sono aperte le selezioni per macchinisti e responsabile ufficio acquisti. Le candidature potranno avvenire online e non ci sono date di scadenza esplicite per proporsi. Per quanto riguarda la remunerazione economica, tutto dipenderà dall'esperienza di cui si è in possesso.

Italo ricerca la figura di macchinista

Italo assume macchinisti da formare, per ottemperare alle richieste di legge in materia di conduzione dei treni AV.

Per potersi candidare sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

Licenza conduzione treni valida ;

; Certificato complementare B;

Diploma di scuola secondaria;

Aver maturato un'esperienza nella conduzione dei treni di almeno 1 anno;

Disponibilità a lavorare nella sede di Milano o di Roma ;

; Accettazione dell'impiego suddiviso in turni (anche notturni e festivi).

Coloro che saranno in possesso dei requisiti minimi sopra descritti potranno inviare la propria candidatura in uno dei principali motori di ricerca scrivendo 'Italo lavora con noi', per poi seguire tutte le indicazioni relative alla mansione in oggetto.

Assunzione responsabile ufficio acquisti

Italo ricerca anche un responsabile ufficio acquisti da inserire nel reparto Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo.

Le principali responsabilità che avrà il soggetto prescelto saranno le seguenti:

Occuparsi dell'approvvigionamento delle varie categorie di acquisto;

delle varie categorie di acquisto; Monitorare il piano di approvvigionamento, oltre a sviluppare e aggiornare lo stesso secondo le esigenze aziendali;

Tenere sotto controllo l'evoluzione dei costi di beni e servizi nel breve, medio e lungo periodo;

Occuparsi delle attività di mercato al fine di garantire l'approvvigionamento di beni e servizi con relativa negoziazione e acquisizione;

Formalizzare gli accordi con l'ausilio della Funzione Legal Affairs & Compliance.

I candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

Possesso di una laurea in Economia, Ingegneria o Giurisprudenza;

in Economia, Ingegneria o Giurisprudenza; Aver maturato un'esperienza nel ruolo di almeno 10 anni;

Dimestichezza in ciò che riguarda la contrattualistica di gara e il settore acquisti;

Conoscenza adeguata del SAP;

Saper usare in maniera ottimale il pacchetto Office, soprattutto Excel;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Sarà importante inoltre possedere delle doti di coordinamento e leadership, essere proiettati verso un obiettivo, avere capacità importanti nell'organizzazione e nella pianificazione delle attività ed essere in possesso di ottime capacità nelle relazioni e nella negoziazione.

Per candidarsi sarà necessario scrivere 'Italo lavora con noi' in uno dei principali motori di ricerca web e poi seguire le indicazioni rispetto alla mansione in oggetto, la sede di lavoro sarà quella di Roma.