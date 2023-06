La società ferroviaria Italo ha recentemente avviato una selezione finalizzata all'assunzione di personale per diverse posizioni, sia a bordo dei treni che in ufficio. Le figure ricercate in questo momento sono in particolare: macchinista, segretario aziendale e figure da inserire come categorie protette per varie funzioni aziendali. Non ci sono scadenze entro cui inviare il cv online e lo stipendio dipenderà dall'esperienza del candidato.

Italo assume nuovo macchinista

Una delle figure ricercate da Italo è il macchinista, che sarà responsabile di condurre treni altamente tecnologici come gli Alstom Agv 575 ed Etr 600.

Per questo ruolo la società richiede che i candidati siano in possesso di una licenza di conduzione treni, del certificato complementare B e di un diploma di scuola superiore. È inoltre necessario aver maturato almeno un anno di esperienza.

Il macchinista assunto lavorerà a Milano o a Roma, su tre turni, compresi i giorni festivi.

Italo: la figura del segretario aziendale

Italo offre anche opportunità di lavoro in ufficio, in particolare come segretario aziendale. Il candidato scelto gestirà l'accoglienza degli ospiti, l'agenda del direttore, le mail e l'archivio documentale della società.

Per questa posizione, la società richiede diplomati con almeno tre anni di esperienza in amministrazione, una buona padronanza di Office e della lingua inglese.

Il luogo di lavoro è a Roma.

I candidati appartenenti alle categorie protette

Inoltre, l'azienda sta cercando anche candidati appartenenti alle categorie protette per diverse posizioni aziendali, sia a livello direzionale che operativo.

Essi potranno partecipare alla selezione presentando un diploma di scuola superiore e un certificato di iscrizione al collocamento mirato.

È gradita anche la conoscenza dell'inglese.

Per queste figure il luogo di lavoro sarà a Roma.

Italo: invio del cv online

Per candidarsi a una delle offerte di lavoro di Italo, è necessario visitare il portale aziendale delle carriere. Digitando "Italo lavora con noi" su un motore di ricerca, si potrà accedere al link corrispondente.

Una volta all'interno del sito, sarà possibile visualizzare le posizioni disponibili, leggere le relative descrizioni e compilare il modulo di candidatura.

Non sono fissate scadenze entro cui candidarsi online, quindi è consigliabile visitare il portale delle carriere con regolarità per rimanere aggiornati sulle opportunità offerte dall'azienda.

Nella suddetta pagina web sono presenti anche le posizioni aperte ai laureati.