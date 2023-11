Ferrovie dello Stato ha avviato una nuova campagna di recruiting volta all'assunzione a tempo indeterminato di personale per lavoro d'ufficio. Le ricerche sono aperte per le seguenti figure professionali: assistente ai lavori, del manager di progetto e addetto al controllo aziendale. Per candidarsi online occorre rispettare determinate scadenze.

Ferrovie dello Stato assume personale a tempo indeterminato nel ruolo di assistente ai lavori

L'assistente ai lavori assunto da Ferrovie dello Stato si occuperà di controllare la corretta esecuzione di un'opera civile e il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere di lavoro.

Inoltre, il soggetto assunto dovrà verificare i documenti tecnici necessari, l'eventuale necessità di sospendere i lavori per cause di forza maggiore, nonché il rispetto degli standard qualitativi e ambientali.

A questa selezione potranno partecipare i diplomati tecnici e i laureati in architettura oppure in ingegneria civile, edile, ambientale e dei trasporti. Tra i requisiti obbligatori ci sono anche il possesso di almeno due anni di esperienza nel campo, la conoscenza delle leggi in materia di lavori pubblici, dei programmi Office, Autocad, Ms Project e dell'inglese.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato presso le sedi di Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Reggio Calabria.

Saranno possibili frequenti spostamenti tra le sedi e le candidature sono aperte fino all'8 dicembre.

Assunzione a tempo indeterminato per assistente del manager di progetto

L'assistente del manager di progetto che verrà assunto da FS dovrà programmare, pianificare, controllare e gestire i punti critici dei progetti assegnati, in collaborazione con il proprio responsabile.

Per l'incarico il gruppo richiede il possesso di una laurea in architettura oppure in ingegneria civile, edile, ambientale, industriale o dell'informazione. Inoltre, il candidato dovrà avere almeno due anni di esperienza nel ruolo, la conoscenza dell'inglese e dei programmi per pianificare i progetti.

La risorsa scelta verrà inquadrata a tempo indeterminato, lavorerà nelle sedi di Milano, Verona o Roma ma saranno possibili trasferte di lavoro.

L'annuncio scade il 13 dicembre.

Ricerca per un addetto al controllo aziendale, contratto a tempo indeterminato

Ferrovie dello Stato sta cercando un addetto al controllo aziendale per la sede di Milano. Il soggetto assunto avrà l'incarico di redigere le previsioni annuali, la contabilità mensile, ma anche di analizzare gli scostamenti rispetto al consuntivo e il sistema di controllo adottato.

Per questo ruolo l'azienda accetta i diplomati e i laureati in ambito economico o scientifico che abbiano almeno due anni di esperienza nel settore. È richiesta una buona dimestichezza con la pianificazione aziendale. Riguardo all'inquadramento, l'addetto lavorerà a tempo indeterminato ma dovrà risiedere nella regione del luogo di lavoro.

L'annuncio precisa anche che saranno preferiti coloro che appartengono alle categorie protette.

Le domande di lavoro dovranno essere inviate entro il 12 dicembre.

Come candidarsi online alle offerte di lavoro di FS

Per candidarsi online alle offerte di lavoro di cui sopra bisogna innanzitutto digitare "Ferrovie dello Stato lavora con noi" su un motore di ricerca per ottenere il link al portale delle carriere.

Al suo interno comparirà l'elenco delle posizioni aperte: esse contengono sia i dettagli del lavoro, sia il pulsante per inoltrare la candidatura.