Italo ha avviato una nuova campagna di selezione per assumere 48 hostess e steward di bordo nelle sedi di Milano, Roma e Napoli. Le figure ricercate saranno il volto dell’accoglienza e del servizio a bordo, garantendo assistenza, catering e decoro degli ambienti. Previsto un percorso formativo di tre settimane per l’inserimento con contratto di somministrazione.

Nuove assunzioni: 48 posti disponibili come hostess e steward sui treni Italo

Italo, una delle principali realtà del trasporto ferroviario ad alta velocità in Italia, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per l’inserimento di 48 hostess e steward di bordo nelle sedi di Milano, Roma e Napoli.

Si tratta di una selezione mirata a rafforzare il servizio a bordo, punto di forza del brand, che da sempre pone al centro l’esperienza del viaggiatore.

Mansioni e responsabilità a bordo

Le figure ricercate avranno il compito di rappresentare i valori e lo stile dell’azienda, diventando il primo volto con cui i passeggeri entrano in contatto durante il viaggio. Accoglienza, cortesia e professionalità saranno elementi essenziali per garantire un servizio di qualità, che spazia dall’ospitalità al catering a bordo, fino all’assistenza personalizzata. Oltre a curare il decoro degli ambienti e a fornire informazioni utili, hostess e steward dovranno saper instaurare un rapporto di fiducia con i clienti, trasformando ogni spostamento in un’esperienza confortevole e piacevole.

Requisiti per candidarsi

Per candidarsi è richiesto un diploma o una laurea, una buona conoscenza della lingua inglese e un’esperienza di almeno due anni in settori legati al turismo, al trasporto o ai servizi alla persona. Aver lavorato all’estero rappresenta un valore aggiunto, così come l’abitudine a gestire attività a contatto con il pubblico. Tra le caratteristiche personali più apprezzate spiccano il sorriso, l’empatia e la capacità di comunicare in maniera chiara ed efficace. Autonomia, dinamismo, problem solving e attenzione all’ordine completano il profilo ideale.

Formazione e contratto

La disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e con orari flessibili, sia full time sia in formula part time verticale (tre giorni a settimana, in particolare venerdì, domenica e lunedì), costituisce un requisito fondamentale.

Una volta superata la fase di selezione, i candidati saranno coinvolti in un corso di formazione della durata di circa tre settimane: solo il suo completamento positivo consentirà l’inserimento in azienda tramite contratto di somministrazione.