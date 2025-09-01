Emirates, la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai, ricerca hostess e steward (Cabin Crew) per i suoi voli di linea. A questo scopo, ha organizzato nel mese di settembre diversi recruiting day nelle maggiori città italiane, tra cui Roma e Napoli.

Per partecipare agli aventi a porte aperte e e per candidarsi è richiesto il diploma di scuola superiore e un anno di esperienza nei settori ospitalità o servizio ai clienti.

Hostess e steward Emirates, i requisiti richiesti

Questi i requisiti per candidarsi all’offerta di lavoro di Emirates:

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (elemento preferenziale la conoscenza ulteriore di altre lingue);

Età minima 21 anni;

Altezza minima 160 cm;

Titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

Esperienza di almeno un anno acquisita nei settori ospitalità o customer service

Nessun tatuaggio visibile con divisa indossata;

Sarà inoltre indispensabile essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti.

Recruiting day assistenti di volo: date e città

Le selezioni per hostess e steward di Emirates avverranno attraverso una serie di recruiting day organizzati nel mese di settembre in diverse località italiane provvisti della copia digitale, da condividere sul telefono, dei seguenti documenti:

Curriculum Vitae redatto in inglese;

Documento di identità non scaduto;

Certificato di istruzione.

Questo il calendario degli eventi, che avranno tutti inizio alle ore 9:00:

3 settembre – Venezia, Hilton Garden Inn Venezia Mestre;

5 settembre – Cagliari, Palazzo Doglio;

15 settembre - Roma, Grand Hotel Palace;

17 settembre – Sorrento, Hilton Sorrento Palace;

28 settembre – Napoli, Grand Hotel Oriente.

La compagnia di volo emiratina consiglia ai candidati di attenersi, in fase di selezione, al dress code consigliato per hostess e steward, le cui specifiche sono riportate nella sezione “Cabin Crew” del sito aziendale “emiratesgroupcareers.com”

Il percorso di selezione nel recruiting day

Nel corso del recruiting day gli aspiranti hostess e steward di Emirates dovranno superare un percorso di selezione che, dopo una prima introduzione volta a fornire una panoramica del ruolo dell’assistente di volo, li vedrà impegnati in attività di gruppo e test online.

Un colloquio finale individuale servirà ad approfondire la conoscenza del candidato e delle sue motivazioni.

Corso di addestramento, retribuzione e benefits

I candidati che risulteranno idonei saranno assunti da Emirates e frequenteranno un corso di addestramento (Crew Training) della durata di 40 giorni, 14 dei quali in servizio, basato sulla conoscenza di Emirates Group e di Dubai e sulla formazione in ambito sicurezza, emergenza e primo soccorso.

Per quanto riguarda la retribuzione, oltre allo stipendio di base sono previsti una serie di benefits quali:

Biglietti aerei a tariffe agevolate;

Alloggio di servizio a Dubai (utenze comprese);

Trasporti casa/aeroporto;

30 giorni di ferie l’anno con biglietto aereo gratuito per il Paese d’origine;

Polizza vita e infortuni;

Servizi medici e dentistici;

Indennità di fine servizio.

Altre offerte di lavoro

Informazioni altre offerte di lavoro, sia di aziende private che della pubblica amministrazione, possono essere visionate sulla pagina dedicata al lavoro di Blasting News.