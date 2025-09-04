Ferrovie dello Stato ricerca personale da avviare alla professione di Capotreno e Customer advisor (assistenza ai viaggiatori in stazione) di Trenitalia, società del Gruppo FS Italiane.

Sono disponibili posti di lavoro nelle regioni di Friuli Venezia Giulia, Lazio e Piemonte.

Per candidarsi a queste posizioni è richiesto il possesso del diploma di scuola superiore.

Domanda da inoltrare online entro la scadenza del 12 settembre.

Requisiti richiesti per Capitreno e Customer advisor di Ferrovie dello Stato

Per candidarsi a questa offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti:

Età compresa tra 18 e 29 anni (limite obbligatorio in relazione al tipo di contratto);

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale in uno degli indirizzi elencati nell’annuncio di ricerca personale pubblicato sul portale di Ferrovie dello Stato all’indirizzo web fscareers.gruppofs.it (il voto di diploma potrà essere considerato come requisito preferenziale);

Conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2;

Residenza in una delle regioni per le quali è aperta la ricerca (Friuli Venezia Giulia, Lazio e Piemonte).

Descrizione della posizione di Capotreno in Trenitalia

Il Capotreno si occupa di garantire la qualità dei servizi Trenitalia a bordo treno, proponendosi come punto di riferimento per i viaggiatori, verificando i titoli di viaggio e provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione.

Il Capotreno è inoltre responsabile del trasporto delle persone garantendo un servizio sicuro, puntuale e confortevole nel rispetto delle regole e delle norme di sicurezza.

Descrizione della posizione di Customer advisor in Trenitalia

Il Customer advisor si occupa della qualità dei servizi offerti da Trenitalia a terra, ponendosi come punto di riferimento per i viaggiatori in stazione nel fornire accoglienza e informazioni.

Il Customer advisor si occupa, inoltre, delle attività inerenti la promozione, la vendita e la realizzazione dei servizi.

Come fare domanda e scadenza

Le domande per candidarsi a queste posizioni dovranno essere inoltrate in modalità telematica collegandosi al portale per la ricerca di personale del gruppo FS Italiane all’indirizzo web fscareers.gruppofs.it.

Una volta selezionata la posizione aperta di proprio interesse sarà possibile accedere al format per candidarsi.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata a venerdì 12 settembre 2025.

Percorso di selezione e tipo di contratto

I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno affrontare un percorso di selezione strutturato con test online e colloqui, superati i quali saranno assunti da Trenitalia con contratto di apprendistato professionalizzante.

Le assunzioni avverranno secondo le tempistiche legate alle esigenze aziendali, previo superamento della visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici previsti dal ruolo.