Le associazioni ANCI Campania e ANCI Giovani hanno espresso forte apprezzamento per la decisione della Giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico, di estendere di tre mesi i tirocini di inclusione sociale previsti dal Programma GOL. Questa misura è stata accolta come un passo significativo verso il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e l'inclusione sociale nella regione.

Francesco Morra, presidente di ANCI Campania, ha sottolineato come il provvedimento rappresenti un esempio virtuoso di “costruire le politiche pubbliche attraverso il dialogo istituzionale, il confronto con i territori e la condivisione delle soluzioni”.

Ha inoltre aggiunto che “la proroga dei tirocini GOL rappresenta un esempio positivo di collaborazione e di attenzione verso il tema dell’inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro”, evidenziando l'importanza di un approccio concertato.

Anche Stefano Lombardi, presidente di ANCI Giovani Campania, ha accolto con favore la decisione regionale. Lombardi ha rimarcato che si tratta di “una scelta importante che va nella direzione indicata dagli amministratori locali e dai giovani amministratori campani”, riconoscendo l'ascolto delle istanze provenienti dal territorio.

Le ragioni della proroga e l'impatto sui beneficiari

Lombardi ha spiegato che la proroga dei tirocini era una delle proposte chiave avanzate da ANCI Campania e ANCI Giovani ai candidati alla Presidenza della Regione.

L'obiettivo primario di tale richiesta era evitare l’interruzione dei percorsi formativi già avviati e, al contempo, valorizzare il capitale umano coinvolto in questi programmi. “Oggi registriamo con soddisfazione che quella richiesta trova una concreta attuazione”, ha affermato Lombardi, esprimendo compiacimento per il risultato ottenuto.

Il presidente di ANCI Giovani Campania ha inoltre evidenziato che assicurare la continuità nei tirocini offre risposte tangibili e concrete ai territori, ai Comuni, agli enti ospitanti e, soprattutto, ai beneficiari diretti. Questi percorsi sono considerati uno strumento essenziale per accompagnare le persone più fragili verso il mondo del lavoro, rafforzandone le competenze professionali e sostenendo attivamente i loro percorsi di autonomia personale e lavorativa.

Il Programma GOL: obiettivi e risorse in Campania

Il Programma GOL, acronimo di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, si inserisce nel più ampio quadro della Missione 5 “Inclusione e coesione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente nella Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”. In Campania, il programma è stato concepito per implementare politiche attive integrate, che comprendono sia la formazione professionale sia l'inserimento lavorativo. L'obiettivo è migliorare l'occupabilità dei lavoratori e facilitare le loro transizioni occupazionali, promuovendo una maggiore stabilità nel mercato del lavoro.

L'accesso al Programma GOL avviene tramite convocazione o invito diretto da parte dei Centri per l’Impiego regionali, garantendo un approccio mirato e personalizzato.

Per l'anno 2022, alla Regione Campania sono stati destinati circa 120 milioni di euro. Queste risorse sono state allocate per raggiungere i primi 81.420 beneficiari, attraverso l'attivazione di percorsi personalizzati volti alla riqualificazione delle competenze e all'accompagnamento nel processo di ricerca e inserimento lavorativo.