Le principali organizzazioni sindacali del settore ferroviario – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Trasporti, Fast Confsal e Slm Fast Confsal – hanno annunciato uno sciopero nazionale di otto ore per l'11 giugno. La mobilitazione è stata indetta in risposta alle recenti procedure di gara per l'affidamento dei servizi Intercity, che, secondo le rappresentanze dei lavoratori, presentano significativi rischi per la stabilità occupazionale e per gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.

Le ragioni della protesta e le richieste sindacali

Le sigle sindacali hanno espresso una profonda preoccupazione riguardo alle modalità con cui sono state gestite le gare relative ai servizi Intercity. Hanno evidenziato come tali procedure rischino concretamente di compromettere la tenuta occupazionale dei lavoratori del settore e di incidere negativamente sulla qualità del servizio pubblico essenziale. Inoltre, è stata sollevata la questione del possibile innesco di condizioni di dumping contrattuale e sociale, che potrebbero deteriorare ulteriormente i diritti e le tutele dei ferrovieri. Per queste ragioni, i sindacati rivolgono un appello pressante alle istituzioni, chiedendo un intervento immediato e risolutivo per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali attuali e la piena tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nel processo di riorganizzazione dei servizi.

Dettagli dello sciopero e il contesto normativo ferroviario

Lo sciopero, che avrà una durata di otto ore, coinvolgerà l'intero personale impiegato nel settore ferroviario a livello nazionale. Le organizzazioni sindacali hanno voluto sottolineare che questa azione di protesta mira a richiamare l'attenzione sulle possibili conseguenze negative derivanti dalle attuali gare. Tra queste, si evidenziano la potenziale frammentazione del servizio, che potrebbe renderlo meno efficiente e integrato, e il concreto rischio di un peggioramento delle condizioni di lavoro per migliaia di dipendenti. Il settore ferroviario italiano opera all'interno di un quadro normativo che prevede l'affidamento dei servizi pubblici essenziali attraverso meccanismi di gara.

Tali procedure sono concepite con l'obiettivo di assicurare sia l'efficienza operativa sia la continuità del servizio per i passeggeri. Le gare per i servizi Intercity, in particolare, sono gestite e indette dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si inseriscono pienamente nelle più ampie politiche di liberalizzazione del trasporto ferroviario, sia per le tratte a media che a lunga percorrenza.

La mobilitazione prevista per l'11 giugno rappresenta, quindi, un segnale forte e inequivocabile. È rivolta sia alle istituzioni governative sia alle aziende operanti nel settore, con l'obiettivo di sollecitare l'adozione di misure concrete e urgenti. Tali misure dovrebbero essere finalizzate non solo alla protezione dei lavoratori e dei loro diritti, ma anche al mantenimento e al miglioramento della qualità del servizio pubblico ferroviario, un pilastro fondamentale per la mobilità del paese.