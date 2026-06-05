Angelica Saggese, assessora al Lavoro della Regione Campania, ha annunciato la programmazione di risorse per circa 73 milioni di euro, destinate a rafforzare i percorsi di formazione. L'annuncio è avvenuto a Napoli il 5 giugno 2026, durante il convegno 'Lotto tutti i giorni: per il lavoro, i diritti, la parità, la sicurezza, la giustizia, la libertà', promosso dalla Uil. Saggese ha sottolineato l'importanza della formazione per la stabilità occupazionale, affermando che "la stabilità del lavoro derivi dall’acquisizione delle competenze: maggiori competenze consentono ai lavoratori di avere percorsi lavorativi più stabili".

L'assessora ha inoltre ribadito l'impegno della Regione Campania nell'attuare misure a sostegno delle persone in condizioni di difficoltà. Ha enfatizzato la necessità di investire nella formazione di qualità, data la rapida trasformazione del mondo del lavoro dovuta all'innovazione tecnologica.

Le azioni strategiche per l'alta formazione

La Regione Campania ha già delineato un quadro organico di azioni strategiche per l'alta formazione, le competenze digitali e l'occupazione, sostenute dalla politica di coesione dell'Unione europea. Finanziate tramite il Fondo Sociale Europeo, queste iniziative mirano a formare nuovi talenti digitali e ad attrarre capitale umano dall'estero. Infrastrutture come l'hub di San Giovanni a Teduccio dell'Università “Federico II” ospitano l'unica Academy europea della Apple e altre quindici Academies innovative su diverse filiere tecnologiche.

Tra gli strumenti attivati figurano dottorati innovativi con caratterizzazione industriale (10 milioni di euro) per favorire l'ingresso di giovani ricercatori. Borse di studio per Academies internazionali nel settore ICT e digitale (altri 10 milioni) sono previste. Ulteriori 5 milioni di euro sono destinati al rafforzamento dell'ecosistema innovativo regionale, stimolando la nascita e lo sviluppo di startup ad alto potenziale tecnologico. Infine, il progetto IUPALS cofinanzia con 500 mila euro borse di studio per studenti palestinesi. Tali iniziative coinvolgono attivamente università, imprese, incubatori e acceleratori.

Impegno per qualità e innovazione nel lavoro

L'attenzione della Regione Campania verso la formazione di qualità si inserisce in un contesto di forte innovazione tecnologica, con la presenza di grandi multinazionali che hanno scelto la Campania come prima regione in Italia per la formazione di talenti digitali.

Le misure annunciate dall'assessora Saggese si affiancano a un sistema già attivo di supporto all'alta formazione e all'occupazione, con l'obiettivo di rafforzare le competenze e sostenere le persone in difficoltà, in linea con le strategie regionali ed europee.