Una fase cruciale per il sistema dei servizi per l’impiego in Abruzzo si apre il 16 e 17 luglio 2026 con l'inaugurazione delle nuove sedi dei Centri per l’Impiego (Cpi) a Ortona e Pescara. Questi eventi segnano un passo significativo nel percorso di potenziamento e ammodernamento della rete regionale, volto a migliorare l'efficacia delle politiche attive del lavoro e l'accessibilità dei servizi per i cittadini.

La prima cerimonia si terrà a Ortona, giovedì 16 luglio alle ore 9:30. Il nuovo Centro per l’Impiego sarà ufficialmente aperto nei locali rinnovati di via Palombo Padre Leonardo 39, situati strategicamente nel quartiere che ospita anche il nuovo ospedale cittadino.

All'evento prenderanno parte figure istituzionali di rilievo, tra cui l’assessore al Lavoro della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, e il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, sottolineando l'importanza dell'iniziativa per la comunità locale.

L'investimento per l'acquisto e la completa ristrutturazione dell'immobile di Ortona è stato interamente finanziato dalla Regione Abruzzo, con un contributo di 500 mila euro. Questa operazione rientra in un più ampio Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego, per il quale la Regione ha beneficiato di risorse statali pari a oltre 22 milioni di euro. L'obiettivo primario è rendere i servizi più fruibili e agevoli per disoccupati, giovani e lavoratori, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Nuovi spazi per il lavoro a Pescara

Il giorno seguente, venerdì 17 luglio, l'attenzione si sposterà su Pescara, dove dalle ore 9 sarà inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego in piazza Garibaldi 11. Anche per questa struttura, la Regione Abruzzo ha stanziato un finanziamento di 2 milioni di euro al Comune di Pescara, destinato all'acquisto e alla riqualificazione dei locali. La selezione dell'immobile è avvenuta tramite una manifestazione d'interesse, garantendo la rispondenza alle esigenze funzionali indicate dalla Regione. L'assessore Magnacca sarà presente anche a questa importante inaugurazione, a testimonianza dell'impegno regionale.

Queste due inaugurazioni rappresentano i primi risultati tangibili del vasto piano di rafforzamento della rete dei Centri per l’Impiego in Abruzzo.

Come evidenziato dall’assessore Magnacca: “Entrambe le operazioni sono parte del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego per il quale la Regione ha avuto dallo Stato risorse per oltre 22 milioni di euro. In questi mesi abbiamo portato avanti un confronto con tutti gli enti locali e tutti gli operatori impegnati nell’attuazione del Piano di potenziamento, con l’obiettivo di rendere più agevoli e fruibili i servizi del lavoro per disoccupati, giovani e lavoratori. Oggi raccogliamo i primi risultati di quel lavoro in attesa dell’inaugurazione di tutte le nuove sedi, a partire da quelle di portata provinciale come Teramo, Chieti e L'Aquila.”

Il Piano regionale: obiettivi e prospettive

Il Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego, promosso dalla Regione Abruzzo, è un'iniziativa strategica volta a riorganizzare e rafforzare l'intera rete dei servizi per l'impiego.

Finanziato con risorse statali, il progetto mira a migliorare significativamente l'efficacia delle politiche attive del lavoro, rendendo i servizi più accessibili e adeguati alle necessità di cittadini e imprese. L'obiettivo è offrire un supporto più incisivo per l'inserimento lavorativo e la formazione professionale, attraverso una maggiore capillarità sul territorio e l'ammodernamento delle infrastrutture.

Le inaugurazioni di Ortona e Pescara si inseriscono pienamente in questo percorso di rinnovamento, che prevede l'estensione progressiva a tutte le sedi provinciali, incluse quelle di Teramo, Chieti e L’Aquila. Questo approccio garantisce una copertura più completa e un'offerta di servizi per l'impiego moderna ed efficiente in tutto il territorio abruzzese.