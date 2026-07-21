Sciopero spontaneo questa mattina nello stabilimento Electrolux di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, in concomitanza con l'avvio del tavolo di crisi convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).
La protesta dei lavoratori
L'iniziativa è scattata all'inizio dell'incontro, iniziato intorno alle 10.30, per contestare il piano presentato dalla multinazionale svedese lo scorso maggio, che prevede la chiusura del sito produttivo marchigiano e 170 esuberi.
Il tavolo al ministero
Al tavolo di crisi, in corso al Mimit, partecipano i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali di categoria, le istituzioni, le Regioni e i Comuni interessati dalla presenza degli stabilimenti italiani di Electrolux.
È prevista anche la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.