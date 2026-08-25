GENOVA, 25 agosto 2026 – Ha preso ufficialmente il via il progetto europeo ‘Via.ma.r.e.’, acronimo di Valorisation intégrée et animation du marché transfrontalier du travail par le réseau des services pour l’emploi. Questa iniziativa, finanziata dal programma Interreg Italia‑Francia Marittimo 2021‑2027, mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra diverse regioni chiave. Il progetto coinvolge attivamente la Liguria, la Toscana, la Sardegna, la Région Sud della Francia e la Corsica, con l’obiettivo primario di favorire una più profonda integrazione dei mercati del lavoro all’interno di quest’area strategica.

L’ambizioso scopo di ‘Via.ma.r.e.’ è la creazione di un mercato del lavoro transfrontaliero che sia non solo integrato ma anche altamente efficiente. Per raggiungere questo traguardo, l’iniziativa si basa sulla costituzione di una rete dinamica e attiva di servizi per l’impiego. Tale sistema è stato concepito per semplificare significativamente i rapporti di lavoro e per abbattere le barriere che ostacolano la mobilità professionale. In questo modo, i candidati in cerca di occupazione potranno estendere le proprie ricerche oltre i confini regionali e nazionali, mentre i datori di lavoro avranno la possibilità di assumere personale qualificato anche in altre regioni. Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: “L’obiettivo è quello di creare una rete comune ai territori di servizi per l’impiego e di definire un piano generale per facilitare le relazioni di lavoro tra le cinque regioni dell’area di cooperazione”.

Le attività chiave per l'integrazione del mercato del lavoro

Tra le principali azioni previste dal progetto, spicca l’implementazione di tre Mare Center. Questi saranno spazi fisici appositamente dedicati a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, fungendo al contempo da sportelli di ascolto e supporto per le imprese e i cittadini interessati alla mobilità transfrontaliera e interregionale. Un altro pilastro dell’iniziativa sarà l’avvio, il 22 settembre, del ciclo dei Mare Labs da parte della Regione Liguria. Si tratta di laboratori territoriali progettati come piattaforme di riflessione e di lavoro partecipativo, che opereranno all’interno di ciascuna regione. Questi laboratori adotteranno un approccio bottom-up, garantendo il coinvolgimento diretto e attivo di tutti gli stakeholder rilevanti.

Il contesto del programma Interreg Italia-Francia Marittimo

Il progetto ‘Via.ma.r.e.’ si inserisce organicamente nel più ampio quadro del programma Interreg Italia‑Francia Marittimo 2021‑2027. Questo è uno dei numerosi programmi di cooperazione transfrontaliera promossi dall’Unione Europea, la cui finalità è promuovere uno sviluppo regionale integrato tra territori confinanti appartenenti a due Stati membri. Tali programmi possono riguardare sia confini terrestri che marittimi. L’Italia partecipa attivamente a un totale di dieci programmi transfrontalieri, di cui ben otto sono gestiti direttamente da autorità italiane. Il programma specifico con la Francia Marittima, fondamentale per l’area coinvolta, ha ricevuto l’approvazione ufficiale dalla Commissione Europea tramite la Decisione di esecuzione C(2022)5932, datata 10 agosto 2022, confermando il suo ruolo strategico nel panorama della cooperazione europea.