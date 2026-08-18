Supplenze docenti 2026/27, algoritmo, ripescaggio e riserve dei posti: sono questi alcuni degli aspetti sui quali si concentra l'attenzione dei docenti inseriti nelle GAE e nelle GPS in vista delle nomine per il nuovo anno scolastico. La procedura informatizzata dovrà infatti incrociare posizione in graduatoria, disponibilità, preferenze espresse e situazioni di riserva, con un meccanismo che per il nuovo biennio introduce una significativa novità: la possibilità di tornare a considerare gli aspiranti già trattati ma rimasti senza incarico.

Supplenze 2026/27: come parte l'algoritmo

Il principio di base rimane quello già conosciuto dai docenti.

L'algoritmo prende in considerazione gli aspiranti secondo l'ordine determinato dalle graduatorie e verifica, per ciascuno, la disponibilità di posti compatibili con le preferenze inserite nella domanda.

Le preferenze possono riguardare le singole istituzioni scolastiche oppure preferenze sintetiche, secondo le possibilità previste dalla procedura.

L'ordine scelto dal docente nella domanda è quindi fondamentale.

Non basta avere un punteggio elevato: occorre anche che, quando arriva il proprio turno, esista una disponibilità compatibile con le preferenze espresse.

Per l'anno scolastico 2026/27 la domanda delle 150 preferenze è stata prevista dal 16 luglio al 29 luglio 2026 alle ore 14. La procedura riguarda le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

La novità: arriva il ripescaggio

È proprio sul funzionamento dei turni successivi che si concentra una delle principali novità del 2026/27.

Il nuovo sistema consente di prendere nuovamente in considerazione gli aspiranti che sono stati già trattati dall'algoritmo ma non hanno ottenuto alcun incarico.

Questo passaggio è particolarmente importante.

In passato, il docente che veniva trattato in un turno e non trovava una disponibilità compatibile rischiava di vedere esaurita la propria possibilità all'interno di quella procedura.

Con il nuovo meccanismo, invece, la posizione dell'aspirante rimasto senza nomina può essere nuovamente esaminata quando si determinano ulteriori disponibilità.

Il cosiddetto ripescaggio non significa quindi che il docente venga inserito nuovamente da zero nella graduatoria.

Significa che, in presenza delle condizioni previste, il sistema può tornare sulla posizione di un aspirante che era già stato trattato e che è ancora privo di incarico.

Ripescaggio e rinuncia: due situazioni completamente diverse

Un'altra distinzione fondamentale riguarda la rinuncia.

Non bisogna confondere il docente che non riceve alcuna nomina con quello che riceve una proposta di incarico e successivamente vi rinuncia.

Nel primo caso il docente può rimanere nel meccanismo dei successivi turni di attribuzione, secondo le condizioni previste.

Nel secondo caso la rinuncia produce invece conseguenze specifiche.

Il nuovo sistema prevede infatti un regime più rigoroso per chi rifiuta l'incarico o non assume servizio nelle condizioni previste dalla normativa.

La distinzione può quindi essere riassunta in questo modo:

nessuna nomina: il docente può essere interessato dai successivi turni;

nomina accettata: il docente entra in servizio sulla sede assegnata;

nomina rifiutata: si applicano le conseguenze previste dalla disciplina delle supplenze.

Per questo motivo il semplice fatto di non comparire in un primo bollettino di nomina non deve essere interpretato come una rinuncia.

Le riserve dei posti: un altro elemento dell'algoritmo

Accanto al ripescaggio c'è poi il tema delle riserve dei posti, che riguarda i docenti appartenenti alle categorie tutelate dalla normativa.

Le riserve sono un meccanismo distinto rispetto al ripescaggio.

Mentre il ripescaggio riguarda il modo in cui il sistema può tornare a considerare un candidato precedentemente trattato e rimasto senza incarico, la riserva riguarda la quota di posti destinata agli aspiranti che possiedono uno specifico diritto di riserva.

Tra le principali disposizioni interessate rientra la Legge 68/1999, insieme alle altre norme che prevedono specifiche categorie di riservatari.

È importante ricordare che la riserva non equivale a una precedenza assoluta nella graduatoria e non significa che il docente riservista possa ottenere automaticamente qualsiasi posto disponibile.

Il diritto deve essere applicato secondo le regole della procedura e nei limiti della quota prevista.

La quota del 50% dei posti

Uno degli aspetti più delicati riguarda il calcolo della quota riservata.

Per le supplenze, la quota complessiva dei posti destinati ai riservisti non può superare il 50% dei posti disponibili per l'attribuzione degli incarichi nel singolo turno e per la singola classe di concorso, secondo le modalità previste dalla normativa.

Nel calcolo vengono considerati i posti ad orario intero; gli spezzoni non entrano nello stesso modo nel calcolo della quota di riserva.

Questo significa che il docente non deve semplicemente contare tutte le disponibilità presenti in un bollettino.

Il calcolo della quota riservata segue criteri specifici e deve essere effettuato tenendo conto della tipologia dei posti e della capienza del contingente. Nel sistema delle supplenze 2026/27 assume rilievo anche la riserva prevista per chi ha svolto il Servizio Civile Universale, che viene indicata tra le situazioni da considerare nella domanda delle 150 preferenze.

Le indicazioni disponibili per il 2026 riportano una quota del 15% per ciascuna classe di concorso, nell'ambito del limite complessivo del 50% delle riserve.