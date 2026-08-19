Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 cresce l’attesa dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che attendono di conoscere le date delle prime nomine e, soprattutto, la pubblicazione dei bollettini con l’individuazione dei docenti destinatari degli incarichi a tempo determinato.

La prima informazione importante da chiarire è che non esiste una data unica nazionale per la pubblicazione del primo bollettino GPS. Le operazioni vengono gestite dagli Uffici scolastici territoriali e, di conseguenza, tempi e calendario possono differire da una provincia all’altra.

Il 2026 rappresenta un anno particolarmente importante per le GPS perché le graduatorie sono state oggetto di aggiornamento per il nuovo biennio 2026/2027 e 2027/2028.

Questo passaggio è fondamentale perché le nomine per l'anno scolastico 2026/2027 devono essere effettuate sulla base delle nuove graduatorie, dopo la conclusione delle procedure di aggiornamento e pubblicazione.

Usr: attesa per la pubblicazione del bollettino

E' Ufficio scolastico regionale a pubblicare il bollettino contenente gli esiti delle nomine, documento che i docenti devono controllare con particolare attenzione. Dopo l'individuazione, il docente deve seguire le indicazioni relative alla presa di servizio fornite dalla scuola e dall'Ufficio scolastico.

Le tempistiche possono essere particolarmente strette, soprattutto quando il bollettino viene pubblicato a ridosso dell'inizio delle lezioni.

Quando uscirà il primo bollettino GPS 2026/2027?

Alla data del 19 agosto 2026, non è corretto indicare un giorno unico valido per tutte le province italiane.

La situazione è infatti differenziata territorialmente.

In alcune province le amministrazioni hanno già pubblicato comunicazioni relative alle GPS e alle operazioni propedeutiche alle supplenze; in altre le procedure sono ancora in corso.

Il dato più importante per i docenti è quindi questo: le prime nomine possono essere pubblicate tra la seconda metà di agosto e l'inizio di settembre, ma il calendario deve essere verificato provincia per provincia.

Il caso del 2025

L'esperienza degli anni precedenti dimostra inoltre che le nomine possono essere effettuate attraverso più bollettini successivi. Nel 2025, per esempio, diversi Uffici territoriali hanno pubblicato un primo bollettino e successivamente ulteriori turni di nomina. A Milano, per l'anno scolastico 2025/2026, furono pubblicati diversi bollettini, con il primo esito delle nomine e successivi aggiornamenti.

Pertanto, anche nel 2026/2027 non è detto che tutte le supplenze vengano assegnate con un unico bollettino.

Potrebbero essere necessari pubblicazioni di più bollettini, ciò può dipendere da diversi fattori.

Innanzitutto, non tutte le disponibilità sono necessariamente presenti nello stesso momento.

Inoltre, possono verificarsi rinunce, disponibilità sopravvenute, rettifiche, errori materiali, modifiche degli organici o conclusione di altre procedure.

In questi casi l'Ufficio può procedere con ulteriori turni di nomina.

È quindi possibile che un docente non risulti nel primo bollettino ma possa essere successivamente individuato in un turno successivo, qualora si rendano disponibili posti compatibili con la propria posizione e con le preferenze espresse.

Questo è uno dei motivi per cui gli aspiranti devono continuare a controllare le pubblicazioni dell'Ufficio scolastico anche dopo l'uscita del primo bollettino.