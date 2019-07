Nuova tragedia sfiorata questa mattina alla Grotta della Poesia, una incantevole località della provincia di Lecce, situata a Roca, marina di Melendugno. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare Il Quotidiano di Puglia sulle sue pagine online, pare che un 45enne, F.R. le sue iniziali, si sia tuffato da un punto della scogliera. Purtroppo qualcosa non è andata per il verso giusto e il tuffo nelle acque cristalline della grotta è finito con una vistosa ferita alla testa.

Sul posto fortunatamente c'erano numerosi bagnanti, i quali nell'immediatezza dei fatti hanno chiamato i soccorsi. Il giovane appena è riemerso ha chiesto subito aiuto.

Medici sul posto

L'ambulanza è arrivata dopo pochi minuti e ha trasportato il ferito presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Le sue condizioni, per fortuna, non fanno temere per la sua vita. Sul posto sono giunti anche gli ausiliari della Capitaneria di Porto.

Pare, comunque, si sia trattato a tutti gli effetti di una tragica fatalità e non è certamente il primo episodio del genere che capita sul posto. Ogni anno, infatti, moltissime persone si recano alla Grotta della Poesia per fare un tuffo nelle sue acque cristalline. Si tratta di una delle mete turistiche più note dell'intero Salento: la grotta è una autentica piscina naturale incastonata tra gli scogli.

Giovani e non, ogni estate decidono di dare 'spettacolo', tuffandosi anche da un'altezza di dieci metri, uno dei punti più alti della scogliera in questione. Alcune volte però le cose non vanno come previsto dai bagnanti e qualcuno rischia di farsi seriamente male. Fortunatamente sono stati pochi gli incidenti gravi che si sono verificati sul luogo del fatto di cronaca odierno, ma ogni estate più di una persona rimane ferita dopo l'impatto con gli scogli.

Il bagnante ha riportato una trauma cranico

Secondo le prime notizie che giungono dall'ospedale il bagnante ha riportato un trauma cranico. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questa vicenda che ha ovviamente destato apprensione tra gli avventori del litorale di Roca. Il tratto di scogliera in questione è libero, per cui non ci sono addetti alla sorveglianza della balneazione.

A breve i sanitari del nosocomio leccese dovrebbero emettere un nuovo bollettino medico sulle condizioni del 45enne: ovviamente anche per lui, stamani, lo spavento è stato davvero grande. Sicuramente non ha calcolato bene il raggio di caduta e per questo ha colpito violentemente lo scoglio.