Una vera e propria tragedia si è consumata questa mattina ad Otranto, nota località turistica in provincia di Lecce, dove un anziano di circa 70 anni è spirato dopo essere stato colto da un malore mentre era in acqua. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato al decesso dell'uomo.

Tutto avrebbe avuto inizio nella prima mattinata, intorno alle 8:30, quando il settantenne ha deciso di fare un tuffo al mare.

Pubblicità

Pubblicità

Mentre faceva il bagno Vito Masciullo, originario di Martano, si è sentito male ed è stato immediatamente soccorso dai bagnanti e dai parenti che si trovavano con lui in spiaggia. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, per lo sfortunato signore - che sarebbe anche riuscito a chiedere aiuto - non c'è stato nulla da fare.

Tragedia nei pressi di una chiesa

Questa mattina l'anziano e i suoi familiari avevano deciso di concedersi una giornata di relax sulla spiaggia che si trova nei pressi della chiesa della Madonna dell'Altomare.

Pubblicità

Quando l'anziano si è sentito male, sono stati subito allertati gli operatori del 118 che in pochissimi minuti sono giunti in loco. Il personale sanitario e medico purtroppo ha potuto fare ben poco, se non constatare il decesso della vittima.

Sul posto sono anche intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Otranto che hanno proceduto alle operazioni di recupero della salma dello sfortunato bagnante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

La Polizia di Stato, giunta anch'essa in spiaggia, ha proceduto invece ai rilievi del caso, unitamente ai guardacoste. Al dramma, oltre ai parenti, hanno assistito anche i bagnanti presenti sul litorale in questione.

I sanitari hanno effettuato diverse manovre di rianimazione nella speranza che il cuore del settantenne potesse tornare nuovamente a battere, ma purtroppo qualsiasi sforzo è risultato vano.

Salma a disposizione dei familiari

Il corpo del bagnante è stato restituito ai familiari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Lecce. Infatti è ormai chiaro che si sia trattato di una tragica fatalità. A breve dovrebbero tenersi i funerali dell'anziano, che molto probabilmente verranno organizzati a Martano. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questa triste vicenda.

Pubblicità

Oggi, nel leccese, non è stata una giornata facile sulle spiagge, giacché le autorità locali stanno ricercando un canotto di medie dimensioni che da questa mattina risulta ormai disperso nelle acque dell'Adriatico. Secondo quanto riferiscono i media locali, il natante è stato risucchiato al largo, e a bordo vi erano un uomo e una donna. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un bagnante che avrebbe assistito alla scena.

Pubblicità

Dopo ore di ricerche, non c'è ancora nessuna traccia dei dispersi, e per questo si spera che si tratti di un falso allarme.