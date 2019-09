Un festival jazz molto atteso nella città di San Donato, il festival denominato Children Jazz Festival, la musica è un gioco da bambini, cerca la collaborazione dei cittadini di San Donato di Lecce, tra musica jazz, incontri formativi, beneficenza e tanto altro. Sarà inoltre un'occasione che farà interagire tra loro grandi maestri, grandi artisti, cittadini, campioni di calcio, scuole di musica, conservatori, associazioni, istituzioni e aziende.

Il sindaco è fiero di offrire alla musica i luoghi della città

Nella giornata di ieri, a Lecce, nella Sala conferenze di Palazzo Adorno, è stato presentato in conferenza stampa il progetto “Children Jazz Festival, la musica è un gioco da bambini”. Si tratta di una rassegna musicale che quest'anno si avvierà alla sua prima edizione. La città San Donato di Lecce ospiterà, per quasi un mese (dal venticinque settembre al tredici ottobre) un festival jazz, di cui Fulvio Pavese ne è l'ideatore e anche il direttore artistico.

Il festival punterà sulla mescolanza di discipline, avrà un'indole inclusiva, ci saranno incontri formativi a cui prenderanno parte artisti e ragazzi, ci saranno laboratori e workshop a tema con professionisti del settore. È un festival che punta alla collaborazione tra i protagonisti e gli abitanti della città.

Nella conferenza, il primo cittadino, Alessandro Quarta, si è detto "fiero" di mettere a disposizioni i luoghi della città per dar vita a questo festival, per favorire la conoscenza della cultura musicale jazz e lo sviluppo culturale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

La coesione tra le attività praticate dalle associazioni e quelle delle istituzioni, sarà anche una buona occasione per fare beneficenza, ha dichiarato, invece, il portavoce del presidente della provincia di Lecce Andrea Romano. In effetti, il festival prevede una giornata di prevenzione, dove gli organizzatori collaboreranno con Udimed, ovvero con un'azienda che si occupa delle innovazioni nel campo dell'udito, spesso promuovendo giornate di controllo gratuito dell'apparato uditivo.

Per di più sarà devoluto in beneficenza il ricavato della partita di calcio che vedrà sfidarsi la nazionale jazzisti e alcuni grandi campioni del passato.

Alcune informazioni sul programma del festival

Le giornate del festival dovranno servire come stimolo alla creatività dei ragazzi, ma anche degli adulti, è questa la missione, il ruolo che avrà il jazz, una musica che vive d'improvvisazione e che per questo potrà essere molto utile nel favorire lo sviluppo della collettività.

A rendere ancora più dinamico questo stile di musica che è già dinamico di per sé, sarà la partecipazione degli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di San Donato di Lecce. In programma per questi ragazzi ci sarà un laboratorio denominato “Jazz & Comunità” che sarà gestito dal maestro Pasquale Innarella. Troveranno modo di partecipare attivamente anche gli studenti dei Conservatori e delle Scuole di musica, che avranno l'occasione di approfondire i loro studi con un maestro di fama internazionale, ovvero, con il maestro Enrico Intra.

Il confine tra il ruolo del protagonista e quello di cittadino/spettatore sarà comunque molto sottile, in quanto la presenza di artisti nazionali e artisti locali sarà un modo per cercare la collaborazione delle persone della città, ad esempio, sono previsti dei momenti pomeridiani, in cui gli artisti dialogano col pubblico, prima di esibirsi alla sera. Il CFJ (Children Jazz Festival) è vincitore del bando della Regione Puglia dell’Assessorato Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali – sessione Economia della Cultura, con la direzione dell’assessore Loredana Capone.

Di seguito la scaletta del festival suddivisa per i giorni che vanno dal 25 settembre al 13 ottobre: