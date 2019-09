In questi giorni sul Salento, il bel tempo la fa da padrone. Sono ancora tanti i turisti che preferiscono un weekend al mare piuttosto che in montagna o in una città d'arte e basta fare una passeggiata nelle vie di Otranto o Gallipoli per rendersi conto che il Salento è tra le mete più apprezzate anche a settembre e non solo nel periodo estivo. Anche agriturismi b & b e ristoranti gongolano, con tante prenotazioni giunte soprattutto per i weekend di settembre.

Secondo il bollettino di Excelsior Union Camere, proprio nell'ambito turistico si registra una crescita di personale non indifferente nel Salento. Proprio grazie all'incremento di turismo autunnale, cresce anche il fabbisogno di manodopera: una buona notizia per il lavoro nel Salento.

Nei prossimi giorni però il clima è pronto a cambiare. Sul Salento è prevista una forte perturbazione tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre.

Una perturbazione che, secondo l'esperto sito ilmeteo.it potrebbe portare a violenti temporali e a piogge molto abbondanti. La perturbazione arriverà dall'Est Europeo e si tratterà della prima vera perturbazione autunnale, considerando appunto le calde temperature registrate finora. Piogge e temporali condizioneranno certamente la parte centrale della prossima settimana, ma non è escluso che la perturbazione numero uno dell'autunno potrebbe prolungarsi anche nel prossimo weekend. In questi giorni si abbasseranno le temperature fino a raggiungere 7-8 gradi in meno rispetto alle temperature dei giorni scorsi.

Salento, arrivano le piogge: le previsioni dettagliate

Il maltempo come detto arriverà a settimana inoltrata, quindi all'inizio della settimana resisteranno ancora temperature molto alte per il periodo. Basti considerare che tra lunedì 30 settembre e mercoledì 2 ottobre le temperature oscilleranno tra 18-20 gradi la minima e 27-28 la massima: insomma, ancora temperature ideali per andare al mare. Di seguito le Previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni.