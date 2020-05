Nel vivo della fase 2 [VIDEO], il Salento si prepara a far ripartire il settore del Cinema con l'allestimento di alcuni drive-in. Per salvare questo settore culturale, compromesso dal Covid-19, alcuni comuni salentini stanno infatti valutando l'organizzazione di serate in cui poter vedere film all'aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza contro il contagio. Tra i promotori dell'iniziativa c'è il Multiplex Teatro Fasano di Taviano, in provincia di Lecce. L'idea è quella di spostarsi nella località marittima di Marina di Mancaversa su un'area abbastanza grande da poter ospitare il cinema all'aperto in stile americano.

Antonio Mosticchio, proprietario del Fasano, spiega che lo schermo per la visione delle pellicole avrà una larghezza di 20 metri ed un'altezza di 14 metri. In accordo con il Comune, il drive-in potrebbe essere allestito all'interno dell'area eventi di Marina di Mancaversa, accogliendo circa 60-70 automobili. Ogni auto pagherà un biglietto del costo di dieci euro e potrà avere al massimo due persone a bordo. Il proprietario assicura che non ci sarà alcuna somministrazione di alimenti. Inoltre l'audio non causerà disturbo ai residenti, in quanto sarà collegato direttamente all'interno di ciascuna auto. In questo modo non sarà necessario collocare casse esterne.

Una proposta nazionale accolta anche dal Salento

L'allestimento di aree dedicate al drive-in è un'iniziativa lanciata a livello nazionale da diverse società che si occupano di spettacoli dal vivo, come 3D Unfold, Italstage srl, Utopia srl e Zoo srl. L'idea è stata accolta anche dal territorio salentino partendo dalla città di Taviano, ma si sta gradualmente diffondendo anche in altri comuni, come quello di Brindisi.

Il proprietario del cinema Andromeda, Fulvio Luciano, ha proposto l'idea del drive-in nella città di Brindisi ottenendo il favore del sindaco Riccardo Rossi. In questa città, l'area riservata al drive-in dovrebbe sorgere nel parcheggio del cinema Andromeda. Proprio in questa zona, alla fine del 2019, è stato individuato e disinnescato un ordigno bellico.

Il Salento si prepara ad avviare il progetto

Entrambi i comuni salentini attendono le nuove decisioni governative in materia di sicurezza contro il Coronavirus per mettere in atto l'iniziativa. Intanto gli uffici comunali si attrezzano per ottenere i permessi necessari per l'attuazione di questo progetto. Appena il Governo darà il consenso alla nazione per iniziative culturali di questo tipo, la città di Taviano è pronta ad allestire un'area dedicata al drive-in entro fine maggio. In questo periodo in cui il Coronavirus mette in crisi gran parte dei settori, soprattutto quelli culturali, l'allestimento di aree riservate ai drive-in appare come un'idea intelligente per risollevare il settore cinematografico nella stagione estiva.