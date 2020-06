Un uomo di 30 anni è stato investito nel pomeriggio di ieri 16 giugno a Lecce. Secondo quanto scrive la stampa locale, l'uomo stava attraversando la strada di fronte al castello Carlo V, in via XXV luglio, quando all'improvviso è stato travolto da una Opel Astra, il cui conducente non ha fatto in tempo a frenare. L'incidente si è verificato intorno alle ore 14:45. Il 30enne è stato soccorso immediatamente e si è anche temuto per le sue condizioni, vista anche la violenza dello scontro con il veicolo.

L'ambulanza è arrivata in fretta

Sul luogo è arrivata in pochi minuti un'ambulanza del 118. I sanitari hanno potuto subito valutare le condizioni della persona investita, E.C.

queste le sue iniziali. Il mezzo di soccorso, partito dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce con urgenza, è poi ripartito in codice giallo. La testata giornalistica locale online Lecce Prima informa che il giovane ha rimediato alcune lesioni al ginocchio. Per lui non ci sono state altre conseguenze fisiche. Nessun'altra persona o veicolo è stato coinvolto nel sinistro. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire e su questo sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per poter eseguire tutti i rilievi del caso. Nelle prossime ore molto probabilmente saranno ascoltati entrambi i testimoni dell'incidente, sia il guidatore dell'Astra che il pedone investito. Da qui potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla vicenda e stabilire eventuali responsabilità.

L'episodio si è verificato tra l'altro nel pieno centro cittadino, in quanto via XXV luglio è una delle arterie stradali più trafficate del capoluogo di provincia salentino.

Il giovane si trova in vacanza con la famiglia

Secondo quanto scrive Brindisi Report il ragazzo, originario di Cisternino, in questo periodo si trova in vacanza a Lecce assieme alla sua famiglia.

L'incidente di via XXV luglio si è verificato a meno di 48 ore di distanza dalla tragedia che ha visto coinvolta una 15enne del posto, Luna Benedetto, morta durante un incidente stradale nella serata di domenica 14 giugno mentre si trovava a bordo di uno scooter. La moto in quel caso si era scontrata con una Renault Megane guidata da un 39enne di Melissano.

Per la giovane non c'è stato nulla da fare, mentre il suo amico che viaggiava con lei sulla moto è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in rianimazione al Fazzi. La città è ancora scossa da questo episodio, in quanto Luna Benedetto era figlia di un noto avvocato e imprenditore del posto. Anche su quest'ultimo episodio stanno cercando di far luce gli agenti della Polizia Locale.