Una ragazza di 22 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento sito presso il complesso residenziale "Giardini di Atena" di Merine (frazione di Lizzanello), in provincia di Lecce. L'episodio si è verificato nella serata di ieri 10 agosto intorno alle ore 22.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, i parenti della giovane non la sentivano dal giorno precedente, per cui hanno chiesto al proprietario dell'appartamento di andare a controllare se tutto andasse bene. L'uomo ha scoperto quanto era accaduto una volta entrato nell'abitazione, sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Lizzanello per effettuare i rilievi del caso e raccogliere le prime testimonianze.

Il decesso forse avvenuto per cause naturali

La testata Lecce Prima riferisce che il decesso della 22enne potrebbe essere avvenuto per cause naturali, questo farebbe pensare l'esito dei primi sopralluoghi effettuati dagli investigatori. La ragazza potrebbe aver avuto un malore, ancora non si riesce a capire se al momento del dramma la giovane si trovasse da sola o in compagnia. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, anche se ormai per lei non c'era più niente da fare. La ragazza aveva in parte origini cubane e da diverso tempo risiedeva nel complesso residenziale situato non lontano da Lecce.

I militari dell'Arma hanno constatato che la donna giaceva ormai priva di vita sul divano, mentre all'interno dell'abitazione non sono stati trovati segni di effrazione: in casa tutto era in ordine.

Sul corpo della giovane non sarebbero stati trovati neanche segni di violenza. Non si esclude che la donna possa essere deceduta il giorno precedente.

Del fatto è stato avvisato come da prassi il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica, che ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia

Il medico legale procederà nelle prossime ore ad effettuare un'autopsia sul corpo della ragazza. Sarà proprio questo esame a stabilire con certezza quali siano state le cause del decesso della 22enne. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, preferiamo omettere le generalità della giovane.

Quanto accaduto nella serata di ieri nel leccese non è il primo episodio del genere che si verifica nel corso di questa estate in Puglia. Lo scorso 5 luglio una donna anziana di 70 anni venne trovata senza vita nella sua abitazione a Manduria, in provincia di Taranto. La donna non si faceva sentire dai parenti da diversi giorni: la famiglia aveva quindi allertato i vigli del fuoco che si erano recati sul luogo segnalato. Dopo aver forzato la porta di ingressi i pompieri trovarono l'anziana distesa in cucina, ormai priva di vita.