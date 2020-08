Un ragazzo di 21 anni è rimasto ustionato da una fiammata sviluppatasi in seguito a un incendio avvenuto su un'imbarcazione di diporto ormeggiata nel porto turistico di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. L'incidente è accaduto questo 10 agosto intorno alle ore 9:00. Il giovane stava eseguendo dei lavori di manutenzione ordinaria su un'imbarcazione lunga cinque metri: il ragazzo è originario di Gagliano del Capo.

Dinamica dell'episodio ancora da chiarire

Non è chiaro ancora che cosa abbia provocato l'incendio a bordo della barca. Il caso è adesso in mano ai militari della Guardia Costiera, i quali hanno già avviato le indagini per poter capire meglio che cosa sia successo questa mattina a Santa Maria di Leuca.

Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti anche i carabinieri della stazione di Castrignano del Capo insieme ai vigili del fuoco. All'arrivo dei pompieri le fiamme si erano già diradate, per cui è stato necessario soltanto mettere in sicurezza la zona. L'incidente è accaduto non appena il 21enne ha acceso la pompa di sentina. L'ipotesi più probabile, al momento, è quella che all'interno del vano si fosse creata un'atmosfera incendiaria a causa della fuoriuscita di vapori di benzina. La barca non ha subito grossi danni.

L'operaio è stato raggiunto al porto da un'ambulanza del 118 che la ho trasportato d'urgenza presso il Reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi. I sanitari hanno constatato di come le sue condizioni non siano gravi: il 21enne, infatti, ha riportato ustioni di primo e secondo grado al braccia e alla gamba destra.

Dell'accaduto è stato anche avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Ieri 9 agosto nella stessa zona un altro incidente

Santa Maria di Leuca, quindi, ritorna anche oggi nelle cronache a causa di un grave incidente. Nella giornata di ieri 9 agosto un imprenditore 61enne, originario di sempre di Gagliano del Capo, era caduto da una scogliera nei pressi della strada 214.

La Guardia Costiera, a causa del punto molto impervio, non è riuscita a raggiungere via mare il malcapitato, per cui sul posto si è recato un elicottero dei vigili del fuoco partito da Bari che ha concluso le operazioni di salvataggio issando a bordo l'uomo. Il velivolo poi è ripartito con urgenza presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L'uomo ha riportato ferite in diverse parti del corpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 61enne avrebbe perso l'equilibrio facendo un volo di diversi metri: il fatto era accaduto in luogo non distante dal porto,dove questa mattina il 21enne è stato travolto dalla fiammata che lo ha ustionato.