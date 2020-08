Un incidente stradale si è verificato nella giornata del 24 agosto sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli. Secondo quanto riferiscono i media locali, ad entrare in collisione sono state una moto di grossa cilindrata a marca Kawasaki e una Fiat Punto. Alla guida della due ruote c'era un ragazzo di 25 anni originario di Taurisano, mentre sulla vettura viaggiava un professionista residente a Como. Per il giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportare durante la caduta, mentre è rimasto illeso invece il conducente della macchina.

Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente stradale, avvenuto mentre i due veicoli si trovavano sulla stessa direzione di marcia in direzione Gallipoli.

Il 25enne viveva da diverso tempo in Svizzera

Il giornale locale Lecce Prima informa che il 25enne deceduto durante il sinistro era sceso in Puglia per le vacanze e da diverso tempo viveva in Svizzera, precisamente a Villmergen, nel cantone tedesco. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunte le ambulanze del 118 e la Polstrada, a cui è toccato il compito di mettere in sicurezza la carreggiata ed eseguire i rilievi del caso. L'incidente non ha comunque coinvolto altri veicoli, anche se a quell'ora sulla statale 101 transitavano decine di mezzi.

La moto sulla quale viaggiava il centauro, una Kawasaki Ninja, aveva targa svizzera. Secondo i primi riscontri investigativi i due mezzi viaggiavano sulla corsia di sorpasso e proprio allora è avvenuto l'impatto: sarebbe stata la moto a tamponare la vettura e a colpirla sulla fiancata sinistra, ma solo in un secondo momento si potranno stabilire le eventuali responsabilità dei conducenti.

I mezzi sono stati rimossi e posti sotto sequestro, questo in modo che l'autorità giudiziaria possa effettuare ulteriori accertamenti.

Strada bloccata per diverso tempo

Subito dopo la strada è stata bloccata in entrambe le direzioni di marcia. La salma della vittima è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si sono poi recati i genitori del 25enne a cui è spettato il compito di riconoscere il loro figlio.

Durante la caduta il ragazzo ha perso gli arti inferiori e una mano. Dell'accaduto è stato informato il pm della Procura della Repubblica di Lecce, Alberto Santacatterina. Non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori dettagli sull'incidente stradale avvenuto oggi in provincia di Lecce. La statale 101 è una delle strade più trafficate della provincia, specialmente in questo periodo estivo, quando cittadini locali e turisti si recano al mare sulla costa ionica.