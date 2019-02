Annuncio

Sabato 2 marzo si svolgerà a Milano, presso il teatro San Cipriano in via Carlo d’Adda 31, il concerto del complesso corale “Voci d’Argento”, coro della sezione Milano Porta Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il complesso corale si esibirà sotto la direzione di Mindaugas Murza e del maestro concertatore Mauro Quartieri. E’ prevista la partecipazione del soprano Vittoria Kim e del basso Luciano Andreoli.

Fondato nel 2014, il coro ha un repertorio composto da brani patriottici e classici

Il coro Voci d’Argento è stato fondato nel 2014 in seno alla sezione Milano Porta Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che raccoglie militari dell’Arma in servizio e in congedo, i loro familiari e i simpatizzanti.

Tutti i componenti del complesso corale sono iscritti all’Anc e hanno in comune la passione per il canto.

Diretto da Mindaugas Murza, il coro si avvale della collaborazione del maestro concertatore Mauro Quartieri e ha sviluppato un repertorio basato principalmente su brani patriottici e classici, con alcune divagazioni verso l’opera lirica e l’operetta. Si esibisce principalmente in occasione di eventi istituzionali e ricorrenze proprie dell’Arma dei Carabinieri.

L’appuntamento di sabato 2 marzo apre la stagione dei concerti 2019 del coro che, nonostante una “età” relativamente giovane, vanta già numerose esibizioni pubbliche in occasione delle quali ha riscosso ampi consensi e apprezzamenti.

L’ingresso per il concerto del 2 marzo è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, con donazione libera: il ricavato sarà destinato a opere assistenziali dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il programma

Il concerto sarà aperto dal “Canto dell’Arma”, storico inno dei Carabinieri, seguito da brani popolari quali “Barcarola”, “La Bella Gigogin”, “Vedi! le fosche notturne spoglie” (da Il Trovatore di Giuseppe Verdi), “Le campane di San Giusto”.

A seguire le esecuzioni dei solisti, che interpreteranno “Che mai veggio" dall’Ernani di Giuseppe Verdi, “Quando men vò soletta” dalla Boheme di Giacomo Puccini, “Le femmine d’Italia” da L’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, la “Manon” di Jules Massenet e “Alfin siam liberati… Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart.

Infine le esecuzioni finali delle Voci d’Argento: il valzer “Vienna, Vienna”, “O surdato ‘nnammurato”, “Tace il labbro”, “Il Cavallino Bianco”, “La leggenda del Piave” e il “Canto degli Italiani”, inno nazionale composto da Michele Novaro e scritto da Goffredo Mameli.

La sezione Milano Porta Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Costituita nel 2005, la sezione Milano Porta Magenta è dedicata alla memoria del maresciallo maggiore aiutante Felice Maritano, stretto collaboratore del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e decorato con medaglia d’oro al valor militare.

L’organico della sezione si compone di oltre 500 soci tra effettivi e simpatizzanti che, oltre a mantenere e rinnovare le più antiche e fiere tradizioni dell’Arma, svolgono diverse attività di volontariato in occasione di eventi sportivi e presso musei e altre realtà milanesi, in favore della città e della comunità.

La sede della sezione si trova a Milano, in via Lipari 6: ospita una mostra storica permanente dedicata all’Arma dei Carabinieri, visitabile liberamente dal pubblico.