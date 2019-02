Annuncio

Annuncio

Dopo la sfilata di presentazione del format alla Milano Fashion Week, presso THEONEMILANO (oranizzata da Fieramilanocity), l'evento FashionAbleArt, ritorna per aprire le porte a tutti in una formidabile location meneghina, cuore pulsante della Moda. Stiamo parlando di Salone Italia, che ospiterà gratuitamente l'iniziativa. Un felice connubio tra artisti e fashion designer emergenti che, sabato 2 marzo 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, proporranno una sfilata con performance, per una rivisitazione delle ultime passerelle in chiave innovativa.

L'evento sarà un formidabile Art fashion live show dove, oltre alle collezioni autunno/inverno 2019/2020 prodotte con tessuti naturali e rivoluzionari, si assisterà a delle esibizioni artistiche visive in live.

Annuncio

Il format è sostenuto dall'associazione Vita.Ru, attiva in Italia contro la violenza sulle donne, soprattutto straniere, e da Adda International, associazione per la tutela dei diritti d'autore.

After MFW19: tendenze moda innovative e impegno per la salvaguardia ambientale

Dopo il grande successo ottenuto presso TheOneMilano, organizzato da Fiera Milano e da MIFUR, FashionAbleArt ritorna sulla passerella di Salone Italia, per sottolineare il forte legame tra Arte e innovazione.

Capita spesso, pensando al mondo della Moda e alle sfilate, di cadere in stereotipi ed idee che associano la moda a frivolezza, superficialità e lusso. C’è invece qualcosa di più profondo dietro il concetto stesso della parola moda, che viene oscurato dai preconcetti, ed è il suo complesso rapporto con il mondo dell’arte, con le emozioni e le impressioni che essa stessa produce.

Annuncio

I migliori video del giorno

Moda e arte sono legate indissolubilmente. Spesso gli stilisti si ispirano ad opere d’arte per produrre le loro collezioni, ma soprattutto sono degli artisti: trasferiscono la loro idea creativa su un tessuto, come il pittore sulla tela. FashionAbleArt è un format nato con l’intento di proporre nuove tendenze e, proprio come in un percorso d’arte, di suscitare emozioni ed impressioni, creando un impatto emotivo, un legame sentimentale con il pubblico presente.

Moda e Arte, un legame indissolubile a favore del pianeta

In FashionAbleArt l’accostamento cromatico ha un ruolo chiave, in quanto abbinare determinate palette di colori suscita determinate emozioni nella persona, attivando i sensi di gusto, tatto e suono.

Annuncio

Attraverso la moda, i tessuti colorati e le stampe artistiche, facendo scorrere i capi tra le mani, vivrete quindi un’esperienza sensoriale a 360°, simile a quella di un percorso artistico.

FashionAbleArt mostrerà vere e proprie opere d’arte indossabili, simili ad un quadro, concepite e nate da un continuo confronto tra stilisti e artisti sui maggiori temi d'attualità, quali la tutela dell'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti, l'uso di tecniche a basso impatto ambientale. Da un lato si conserva tutto il fascino del fashion system, dall'altro si guarda alla salvaguardia del pianeta, puntando su nuove tecnologie e su stampe digitali per tessuti che risparmiano acqua e inchiostro.

L'evento è gratuito e godrà delle presenza degli artisti che hanno collaborato con gli stilisti per la creazione della Capsule Collection, arte indossabile. In particolare l'artista russa, naturalizzata italiana, Marina kaminsky, si esibirà dal vivo in una performance artistica, che mostrerà la trasformabilità dell'arte visiva per i capi moda: insomma un'evoluzione continua della creatività, tra arte e moda .​