Il sushi ormai da anni ha invaso le più grandi città del mondo. La città di Milano, da buona apripista in campo di tendenza, non si è certo lasciata sfuggire l'occasione, anzi, ha deciso di fare le cose in grande ospitando il primo evento dedicato interamente alla cucina nipponica: si tratta del Milano Sushi Festival.

L'evento avrà luogo in Piazza Città di Lombardia da oggi mercoledì 19 e fino a domenica 23 giugno. L'orario spazierà dalle 12 alle 24, il tutto rigorosamente ad entrata libera.

Il primo Festival del Sushi a Milano

I veri protagonisti delle cinque giornate di Festival saranno in tutto e per tutto i visitatori, che avranno la possibilità di assaporare i diversi gusti che la cucina Giapponese è in grado di offrire. Il sushi viene considerato uno dei cibi più pregiati al mondo, non soltanto per l'eccelsa qualità richiesta dalle materie utilizzate, ma soprattutto per la complicatissima preparazione che richiede agli "chef" anni e anni di studio puramente tecnico.

Milano offrirà ai propri cittadini la possibilità di ammirare tutto questo da vicino con svariati stand e padiglioni, su tutti quello centrale gestito dallo chef Roberto Okabe che si diletterà nella preparazione di piatti tipici come special rolls, zuppe, ravioli gyoza, tartare e molto altro ancora, il tutto affiancato da cocktail e bevande tipiche del Sol Levante.

Non soltanto cibo, ma anche tanti eventi

Come è ovvio, il vero protagonista del Milano Sushi Festival sarà assolutamente il sushi, ma non sarà solo.

Per tutta la durata della manifestazione, ci saranno infatti interessanti eventi costruiti e pensati per aprire una finestra sul mondo Giapponese, così lontano geograficamente, ma sempre più vicino a livello culturale (e non soltanto culinario). Sono infatti in programma concerti di Taiko, alcune dimostrazioni di shodo, dj set dall'ambientazione totalmente Nipponica, degustazioni di Sakè e molto altro ancora.

Da segnalare in particolar modo il Kagami Biraki, ovvero la cerimonia di apertura della botte di Sakè, evento di buon auspicio per indirizzare fin da subito il Festival in una direzione positiva e orientata al successo: per poter assistere a questo spettacolo basterà recarsi sul posto Mercoledì 19 giugno alle ore 20.00.

Poi Sabato 22 giugno dalle 19 alle 20 andrà invece in scena una dimostrazione di Shodo, ovvero l'affascinante Via della Scrittura. Verrà spiegata ed illustrata l'arte della calligrafia Giapponese in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi stili e in tutte le sue forme molto particolari.

Gli amanti del sushi, della cultura giapponese e dell'Oriente non potranno insomma certo mancare a questo fantastico appuntamento che proietta ancora una volta Milano nell'olimpo delle grandi città multietniche e aperte al confronto con altre culture, siano esse vicine o lontane.