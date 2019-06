La corsa ad Avatar sembrava essere ormai discorso archiviato, gli incassi del colossal di Cameron sembravano inarrivabili, seppur piuttosto vicini. Tuttavia, Marvel ha giocato una controffensiva totalmente inaspettata e annunciata soltanto una manciata di minuti fa, tonerà nei Cinema (ancora non è chiaro in quali Stati) con una versione integrale.

Avengers: Endgame nelle sale USA con una nuova versione

Dopo il clamoroso successo di incassi, pubblico e critica ottenuto ad Aprile con l'uscita nelle sale di tutto il mondo, Avengers: Endgame si prepara a tornare al cinema per tentare l'assalto finale al primato di Avatar, ma lo farà in una nuova veste.

La pellicola tornerà nelle sale cinematografiche in una versione integrale, più completa e lunga di quella vista ad aprile: verranno infatti incluse delle scene e dei footage che erano stati esclusi dalla versione finale che abbiamo potuto ammirare soltanto due mesi fa.

La notizia è arrivata tramite il canale Social ufficiale del Marvel Cinematic Universe attraverso un lungo comunicato al momento non tradotto in Italiano e disponibile soltanto in Inglese.

In buona sostanza, la Casa delle Idee non nasconde il tentativo di infrangere il record di incassi, anzi, apre il comunicato ponendosi subito questo netto e chiaro obiettivo: "Endgame potrebbe effettivamente battere il record di Avatar".

Sarà più lungo e più potente

Dal comunicato e dalle parole del presidente Kevin Feige possiamo apprendere che la nuova versione di Avengers: Endgame non solo sarà più lunga, ma sarà anche molto più potente e teatrale. Non sono stati rilasciati altri dettagli in merito, ma tutto lascia pensare che Marvel abbia lavorato per potenziare le prestazioni del film (soprattutto in IMax probabilmente) così da rendere l'esperienza di visione ancora più spettacolare, drammatica e coinvolgente.

Tutto ciò renderà sicuramente più dolce l'attesa che stava divorando i fans in vista del 10 Luglio, data dell'uscita nelle sale Italiane di Spiderman Far From Home, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che andrà a concludere la Fase 3, gettando ovviamente le basi per la Fase 4. L'addio con Iron Man, per quanto rimanga definitivo, è rimandato di ancora qualche settimana, i fans di tutto il mondo si prepareranno molto presto al ritorno al cinema per questa nuova e gustosa versione del film campione di incassi.

Al momento non sono giunti altri commenti ufficiali da parte di addetti ai lavori, siano essi da intendere come produttori o attori coinvolti.

Escluso il comunicato, ancora tutto tace, anche i social sono ancora tranquilli e si inizia soltanto in questi minuti a commentare la decisione presa da Marvel.