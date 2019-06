I Mondiali femminili di calcio in Francia non smettono di regalare grandi sorprese. Il Giappone domina l'interno match contro la Scozia, chiudendo i giochi già nel primo tempo. L'Inghilterra trionfa sulla Scozia, grazie alla rete segnata alla ripresa dall'intervallo da Taylor.

In tutto ciò, la vera sorpresa del Mondiale continua a essere l'Italia. Nel match contro la Giamaica, le azzurre hanno portato a casa un'importante vittoria. Merito della tripletta di Girelli e della doppietta di Galli. Basterà anche solo un pareggio contro il Brasile e l'Italia sarà prima nel suo girone.

Bene per Giappone e Inghilterra

Grande successo per il Giappone ai Mondiali femminili di calcio in Francia contro la Scozia. La seconda giornata del gruppo D, vede le nipponiche trionfare giù nel primo tempo. Il primo gol arriva al 23' grazie a un destro dal limite dell'area di Iwabuchi, che entra sotto la traversa e sorprende la scozzese Alexander.

Al 28' minuto Iwabuchi prova un tiro a pochi metri dalla porta, sfiorando il raddoppio. Bastano pochi minuti e le vicecampionesse del mondo sono nuovamente in vantaggio.

Dopo aver subito fallo vicino la porta, Sugasawa trasforma il rigore nel 2-0 e chiude la partita al 37'.

Durante il secondo tempo, il Giappone domina incontrato il campo. A metà del secondo tempo, la Scozia prova a svegliarsi, con Cuthbert che colpisce un palo e con una marcatura dalla bandiera di Clelland, attaccante della Fiorentina. Al fischio finale, le nipponiche salgono a 4 punti, mentre la Scozia resta a zero.

Un'altra vittoria importante è stata segnata dall'Inghilterra che ha battuto l'Argentina 1-0.

Il gol della vittoria arriva al 61', grazie alla rete di Taylor. Dunque, le inglesi si portano in testa al loro girone a punteggio pieno. Una vera soddisfazione per mister Neville e le sue ragazze.

L'Italia stupisce ancora

Nonostante la vittoria del Giappone e dell'Inghilterra, la vera sorpresa dei Mondiali femminili di calcio 2019 sono le azzurre della Nazionale Italiana. Dopo la prima vittoria contro l'Australia, grazie alla doppietta segnata da Barbara Bonansea, le azzurre portano a casa un altro importante risultato.

Durante la seconda partita del Girone C, le italiane travolgono la Giamaica con 5 reti, dominando il campo per tutti i 90 minuti di gioco. L'impresa azzurra è stata realizzata grazie alla tripletta di Girelli e alla doppietta di Galli. Il 5-0 consente all'Italia di portarsi in testa al suo girone, con 6 punti in classifica.

La partita decisiva per la qualificazione agli ottavi si svolgerà martedì 18 giugno, alle ore 21:00, dove l'Italia scenderà in campo contro il Brasile.