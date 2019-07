L'aeroporto Linate di Milano rimarrà chiuso per tre mesi a partire dal 27 luglio. Lo scalo meneghino riaprirà il 27 ottobre dopo i lavori di restyling dell'aerostazione ed il rifacimento della pista. Pertanto, tutti i voli programmati per questo periodo verranno sospesi e spostati su Malpensa e Bergamo Orio al Serio. I passeggeri sono invitati a contattare la compagnia aerea con cui viaggeranno per ricevere informazioni riguardanti la riprogrammazione dei rispettivi voli.

C'è da sottolineare che diversi vettori si sono già portati avanti con il lavoro, avvisando prontamente i clienti delle modifiche tramite e-mail o sms. Qualora si sia già stampata la carta d'imbarco, si consiglia di aggiornarla.

In vista dei prossimi tre mesi, lo scalo di Malpensa si sta preparando al meglio per accogliere i passeggeri di Linate. Un investimento di oltre 18 milioni di euro è servito per realizzare una nuova isola check-in e nuovi gate per l'imbarco.

Inoltre l'aeroporto sarà ancor più accessibile grazie al potenziamento dei servizi di collegamento. A tal proposito, verranno raddoppiati i treni Malpensa Express da/per Milano Centrale e Cadorna, mentre per quanto concerne gli autobus, ci sarà una maggiore frequenza durante le fasce orarie di picco.

I lavori a Linate proseguiranno fino al 2021

Durante i tre mesi di chiusura verranno effettuati dei lavori alle infrastrutture molto importanti presso l'aeroporto di Linate, mirati a migliorarne la qualità, ma anche ad incrementare il livello di sicurezza dello scalo.

Inoltre si interverrà per il rifacimento della pista di decollo e atterraggio che, stando alla normativa vigente, è obbligatorio ogni 15-20 anni. La ristrutturazione riguarderà anche l'area imbarco, presso la quale ci sarà un ampliamento degli esercizi commerciali. A livello di impianti, invece, verrà rinnovato il sistema BHS che riceve i bagagli e li prepara all'imbarco nelle stive dei velivoli.

Il grosso dei lavori verrà ultimato il 27 ottobre, ma altri interventi andranno avanti fino al 2021.

Al termine di questo percorso, l'aeroporto di Linate avrà un aspetto rinnovato, più moderno e funzionale, ma sarà soprattutto un city-airport all'altezza della città.

Oltre ai voli spostati su Malpensa e Bergamo Orio al Serio, come già accennato in precedenza, anche i lavoratori verranno "dirottati". I sindacati hanno firmato un accordo con SEA, sancendo il trasferimento temporaneo per tutto il trimestre in cui si terranno i lavori. Saranno circa 400 i dipendenti che si sposteranno a Malpensa.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che 24 ore prima della chiusura dell’aeroporto di Linate si terrà uno sciopero nazionale del comparto aereo: in data 26 luglio saranno a rischio i voli in tutta Italia, con forti disagi per chi dovrà mettersi in viaggio per le vacanze.