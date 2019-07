L'aeroporto di Milano Linate questa notte ha ufficialmente sospeso lo scalo cittadino che rimarrà chiuso fino al 27 Ottobre (anche se alcuni lavori proseguiranno fino all'anno 2021) al fine di poter effettuare le operazioni di ristrutturazione previste: tutti i suoi voli in programmazione sono stati pertanto decentrati in altri aeroporti. Il primo di loro, un volo Alitalia indirizzato a Roma all'aeroporto di Fiumicino, è decollato questa mattina alle 6.43 dall'aeroporto di Milano Malpensa nella pista denominata "35 Right": in pista fotografi, giornalisti ed operatori televisivi erano presenti per immortalare l'evento, muniti naturalmente delle pettorine catarifrangenti di sicurezza.

L'Aeroporto di Milano Linate

L'aeroporto di Milano Linate, la strada cittadina del comune di Peschiera Borromeo che vi conduce ed il limitrofo Parco Forlanini sono intitolati all'ingegnere italiano Enrico Forlanini: nato il 13 dicembre 1848, è ricordato in particolar modo per essere l'inventore dell'aliscafo, oltre ad aver progettato importanti potenziamenti nel settore dei dirigibili e degli elicotteri.

L'amministrazione dell'aeroporto è coordinata dalla convenzione quarantennale del 2001 tra la Società per azione Esercizi Aeroportuali e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile: costituito da un terminal, una pista dedicata all'aviazione commerciale ed una a quella generale è considerato, in virtù del numero di passeggeri che vi transitano, il terzo aeroporto della regione Lombardia ed il quarto del Paese.

I lavori di manutenzione straordinaria

I lavori di manutenzione straordinaria sono previsti ogni 15-20 anni: gli ultimi interventi di tale portata risalgono infatti al 2002 e ancora prima al 1982 ed anche in tali occasioni all'aeroporto di Malpensa erano stati indirizzi alcuni dei voli in programma. Gli interventi principali che verranno attuati riguardano la pista dedicata al decollo ed all'atterraggio, oltre all'ammodernamento della sicurezza della sezione degli imbarchi, del sistema di smistamento dei bagagli ed all'amplificazione dell'offerta commerciali dei negozi e del design dell'aeroporto stesso.

L'aeroporto di Malpensa

L'aeroporto intercontinentale di Malpensa, nel comune di Ferno della provincia lombarda di Varese, è considerato invece il secondo in Italia per transito di passeggeri (nel 2018 ne hanno usufruito più di 24 milioni) e primo del Paese per numero di merci (l'anno scorso ne sono state trasportate ben 590 mila tonnellate): si sta organizzando all'evento già da mesi grazie all'investimento alle infrastrutture per più di diciotto milioni di euro.

Sono stati raddoppiati inoltre i convogli Milano centrale-Milano Cadorna per quanto riguarda la tratta via treno Milano-Malpensa; saranno anche emessi i tempi di tragitto delle autostrade A4 ed A8 necessarie per raggiungere in automobile l'aeroporto, prevedendo il pieno rimborso del pedaggio ai fruitori della A4 della tratta Milano-Malpensa, muniti di Telepass e frequentatori del parcheggi aeroportuali.

Annunciati anche ulteriori agevolazioni nell'utilizzo del servizio Taxi e degli Autobus, così come il potenziamento della partecipazione della Polizia Municipale di Milano e della Polizia Locale dei Comuni vicini