È passato poco più di un anno da quando Salmo concretizzò in pieno centro a Milano una delle trovate di marketing musicale più celebrate e allo stesso tempo discusse di sempre, almeno in Italia. Poco prima dell'uscita del suo ultimo fortunatissimo album solista 'Playlist' – già quattro volte disco di platino – il rapper decise di travestirsi da senzatetto e cantare i brani del nuovo disco in diverse location del centro di Milano.

'Salmo genio del marketing non convenzionale'

La mossa si rivelò a dir poco azzeccata: nel giro di poche ore il nome di Salmo finì sulla bocca di tutti, nonché sui titoli degli articoli di tutti i principali quotidiani italiani.

Di lì a poco in molti iniziarono a definirlo 'genio del marketing', qualcuno in maniera evidentemente ironica, altri invece riconoscendo un valore concreto alle mosse del rapper.

Tra questi anche la più nota testata giornalistica economica in Italia, ovvero il Sole 24 ore, che in un articolo a firma di Francesco Prisco lodò le capacità e le strategie di marketing dell'artista classe 1984, definendolo a chiare lettere un 'genio del marketing non convenzionale'.

Salmo nei panni dell'attacchino in giro per Milano

Da ieri Salmo è tornato a prendersi i titoli e le attenzioni della stampa per una trovata di marketing.

Lo ha fatto con un'altra operazione 'non convenzionale', funzionale al lancio di 'Playlist Live' – riedizione di 'Playlist' – e del video di 'Charles Manson' noto anche e soprattutto come 'Buon Natale 2', uno dei due inediti presenti nel disco, seguito di un brano del 2013, da anni atteso dai supporter del rapper. Il rapper e produttore ha scelto ancora una volta il centro di Milano, città in cui vive ormai da diversi anni, come teatro dell'iniziativa.

Dopo aver indossato il classico gilet giallo catarifrangente, Salmo ha vestito i panni dell'attacchino.

Successivamente, armato di stencil e bombolette, ha realizzato alcuni graffiti in giro per la città, raffiguranti la scritta 'Playlist Live', ed una sua immagine in versione Babbo Natale, con a fianco la scritta 'Buon Natale 2' ed un misterioso QR code, che si è poi scoperto servire per visualizzare un'anteprima del video del pezzo, pubblicato sul canale ufficiale di Salmo pochi minuti fa.

'Ma vai a lavorare'

Il tutto è stato documentato da un video del Corriere della Sera, parzialmente ricaricato dallo stesso Salmo su Instagram e accompagnato dall'emblematica ed auto-ironica descrizione "Ma vai a lavorare".

"Mi sento come Banksy" ha ulteriormente ironizzato Salmo, immortalato nel video del Corriere della Sera. Il rapper ha inoltre diffuso un mappa interattiva in cui sono segnati tutti gli spot milanesi – per la precisione si tratta di ben 31 location diverse, situate principalmente nelle vicinanze della stazione centrale, Porta Nuova, Porta Venezia e Colonne di San Lorenzo – in cui è presente il QR Code.