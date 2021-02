In vista del derby di Milano di domenica 21 febbraio, la città in questi giorni si è svegliata tappezzata di manifesti da parte della Curva Nord, in cui richiama tutti i fedeli della squadra nerazzurra ad esporre bandiere nelle case ed utilizzare cappellini, sciarpe e spille con i colori e lo stemma dell'Inter.

È questo il loro modo di far sentire il sostegno alla Beneamata non potendo essere alle Stadio San Siro il giorno della partita, per i tifosi delle due squadre di Milano è sempre questa "la partita delle partite".

I manifesti della Curva Nord in attesa del derby

La settimana di "supremazia interista" è iniziata per i tifosi nerazzurri puntuale da lunedì 15 febbraio, e lo dicono ben chiaro sui muri di Milano.

Le affissioni per la città si fanno infatti notare, i colori, lo stemma e la scritta a caratteri cubitali "Milano zona neroazzurra" hanno attirato, e continuano ad attirare, la curiosità di tutti i passanti.

L'Inter ci spera, è riuscita da sola a tornare in vetta alla classifica del campionato di Serie A per la prima volta da quel 2010 che terminò con l'indimenticabile Triplete guidato da Mourinho. E ormai si può dire che lo scudetto è un obiettivo sempre più concreto per la squadra e Antonio Conte.

Tra nerazzurri e rossoneri sarà il confronto numero 174 in Serie A quello della partita di domenica e separare le due squadre milanesi in classifica c'è solo un punto, quindi a San Siro sarà lotta oltre che per il derby della Madonnina anche per il primo posto.

Il match milanese tra prima e seconda classificata non succedeva da dieci anni, praticamente da quando sulla panchina dell'Inter c'era Leonardo e su quella del Milan invece Massimiliano Allegri. Oggi sono cambiate tante cose, dagli allenatori ai giocatori, ma non i tifosi, chi c'era nel campionato 2010/2011 c'è anche adesso, questa volta però purtroppo da casa e non sugli spalti a San Siro.

Ecco perché la Curva Nord ha preso questa iniziativa di colorare Milano con i propri colori in occasione della partita.

La Curva Nord divulga un messaggio anche sui social

Gli ultras dell'Inter hanno postato su Instagram il messaggio del manifesto allegando un seguito come didascalia dell'immagine con queste parole: "La nostra coreografia sarà la città intera e per far sì che questa missione possa compiersi abbiamo bisogno della partecipazione di tutti coloro che portano l'Inter nel cuore.

La missione è semplice ma al tempo stesso impegnativa, bandiere sui balconi come nobile vessillo, vestiamoci poi di nero e di blu, rendiamo onore alla supremazia del Biscione".

E per concludere hanno anche fissato un appuntamento per mercoledì 17 febbraio alle 19:30 in occasione di una riunione davanti al noto "Baretto" vicino allo Stadio San Siro.