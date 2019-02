Annuncio

Siamo ormai abituati al consueto e celebre raduno World Ducati Week a Misano (Rimini - IT), dove tanti appassionati di Moto e non solo, si riuniscono in quei giorni di festa nell’ammirare le tante moto nate dall’azienda di Borgo Panigale – fondata nel 1926 – e dare così libertà ai proprio sogni e provare l’emozione di un giorno in pista. La conosciutissima Monster, i nuovi Scrambler, le Multistrada per i più avventurieri, e la super Panigale per i più temerari, sono solo una piccola parte della gamma Ducati che faranno emozionare i vari amanti del settore, provenienti da più di 70 nazioni e che daranno il via ad uno dei raduni di moto più belli ed importati del nostro Paese.

Ducati World a Mirabilandia

Pochi mesi all’apertura della nuova area tematica, al parco giochi Mirabilandia, dedicato al mondo della Ducati, dove coinvolgerà intere famiglie, grandi e piccini, che potranno passare un’intera giornata nel divertimento più assoluto e testare in questo modo le 47 attrazioni messe a disposizione, divise in 5 aree, dei vari simulatori di guida come la Desmo Race, dove sarà possibile correre lungo un percorso di 550m in sella alla Panigale V4 ed assaporare così il brivido che corre dentro ogni pilota.

Un vero è proprio parco del divertimento da record, il più grande d’Italia con i suoi quasi 850 mila metri quadrati tra negozi, punti di ristoro e dimostrazioni di ogni genere come le più belle montagne russe mai viste fino ad ora, come ad esempio il Katun, l’iSpeed o il Divertical, per i più intrepidi fino alle giostre per i bambini modificate apposta per loro.

Una esperienza unica

Simulatori di guida che porteranno la nostra adrenalina alle stelle e dove trasformerà ogni visitatore, anche per poche ore, in un vero pilota (semi)professionista a “smanettare” in accelerazione, frenata e stacco in curva, mentre per i più piccoli ci sarà un’intera area dedicata a loro dove troveranno la Diavel Ring, una giostra con delle mini moto al posto dei tradizionali cavalli o il Kiddy Monster in sella a delle moto volanti. Come ultimo divertimento, il Ducati World Shop per acquistare i tanti gadget per poi ricordare quei bei momenti passati quel giorno.

Andrea Dovizioso protagonista dello spot

Sono in fase di ultimazione le riprese dello spot 2019 [VIDEO] dove vedrà protagonista il pilota del Team [VIDEO] costruttori Ducati MotoGP Andrea Dovizioso, riguardo la nuova area del parco giochi che aprirà le sue danze nella prossima primavera.