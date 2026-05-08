Stellantis e la casa automobilistica cinese Leapmotor hanno ufficialmente manifestato l'intenzione di rafforzare ulteriormente la loro partnership strategica. Questa decisione giunge a seguito dei risultati positivi ottenuti dalla collaborazione già avviata tra le due importanti realtà del settore automotive. Le prime concrete manifestazioni di questa rinnovata intesa si concentrano sulla Spagna, dove sono previsti significativi incrementi della produzione e l'introduzione di nuovi modelli, delineando un futuro di espansione per entrambi i gruppi nel corso dei prossimi anni.

Espansione produttiva e nuovi veicoli negli stabilimenti spagnoli

La fabbrica Stellantis di Saragozza, situata precisamente a Figueruelas, sarà protagonista di un notevole incremento della sua capacità produttiva. Questo potenziamento è legato al lancio del nuovo C‑Suv Bev di Opel, un modello interamente elettrico la cui produzione è attesa per il 2028. È importante sottolineare che la realizzazione di questo veicolo avverrà utilizzando la piattaforma tecnologica cinese fornita da Leapmotor, evidenziando l'integrazione delle competenze tra i partner. Oltre al C‑Suv Bev, è stata ufficialmente confermata l'avvio della produzione del modello C‑SUV B10, prevista a partire dal 2026. Questi innovativi veicoli andranno ad arricchire la linea produttiva dello stabilimento, che già include modelli di successo come la Peugeot 208 e la Lancia Ypsilon.

Il direttore globale del gruppo, Ding Yongfei, ha inoltre annunciato importanti sviluppi per la fabbrica di Borja. Entro la fine del 2025, lo stabilimento inizierà la produzione del modello B10 e, successivamente, nel 2027, sarà avviata anche quella del modello B05. Con queste integrazioni, si prevede che lo stabilimento di Figueruelas raggiungerà una capacità produttiva tale da assemblare un totale di quattro diversi modelli di auto, consolidando la sua posizione come polo strategico per la produzione di veicoli.

Potenziamento dello stabilimento di Madrid e nuova struttura proprietaria

Parallelamente agli investimenti nella regione di Saragozza, anche lo stabilimento Stellantis di Villaverde, situato nella capitale Madrid, sarà oggetto di un significativo potenziamento.

È già stata definita l'assegnazione di un nuovo modello Leapmotor, la cui produzione è attesa a partire dalla prima metà del 2028. Un aspetto cruciale di questa riorganizzazione riguarda la proprietà del sito di Madrid, che passerà sotto il controllo della joint venture Leapmotor International. Questa entità è detenuta per il 51% da Stellantis, sottolineando il ruolo predominante del gruppo europeo nella gestione delle operazioni. Tale operazione rientra pienamente nella strategia complessiva di consolidamento delle attività comuni tra i due gruppi, con un chiaro focus sull'espansione e l'ottimizzazione delle sinergie in Europa.

In un'ottica di ulteriore espansione, è possibile che durante il prossimo Investor Day, Stellantis e Leapmotor annuncino ulteriori attività comuni nel continente europeo.

Questa eventualità confermerebbe la ferma volontà delle due aziende di espandere la loro collaborazione e di rafforzare in modo significativo la loro presenza industriale e commerciale nei mercati chiave del Vecchio Continente, proiettando una visione di crescita a lungo termine per la loro alleanza.