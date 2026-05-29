La Nazionale italiana maschile di pallavolo prosegue il proprio percorso di preparazione con il secondo test match della stagione 2026. Dopo la vittoria ottenuta contro la Turchia in Val di Fiemme, gli azzurri si trasferiranno a Verona dove sabato 30 maggio alle ore 21.00 affronteranno il Belgio. La squadra guidata da Ferdinando De Giorgi ha inaugurato il nuovo anno sportivo con segnali incoraggianti e proverà ora a dare continuità alle buone indicazioni emerse nel primo appuntamento stagionale. L’amichevole tra Italia e Belgio sarà trasmessa in chiaro solo in streaming su RaiPlay (non è prevista la diretta tv su Rai Sport), mentre in abbonamento in tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

La vittoria contro la Turchia in tre set

Nel match disputato al Palazzetto dello Sport Árpád Weisz, l’Italia ha superato la Turchia con un convincente 3-0 (25-20, 25-17, 25-18). L’avvio di gara è stato equilibrato, con la Turchia capace di partire meglio e portarsi avanti 6-8 nel primo set. Con il passare delle azioni, però, Bottolo e compagni hanno trovato maggiore fluidità offensiva, riuscendo prima ad agganciare gli avversari sul 13-13 e poi a sorpassarli grazie alla regia di Paolo Porro. Nel finale gli azzurri hanno gestito il vantaggio con lucidità, chiudendo il parziale 25-20. Ancora più convincente la prova nel secondo set, dominato fin dalle prime battute grazie alla qualità del servizio e alla continuità offensiva, con Rychlicki protagonista assoluto.

Nel terzo parziale De Giorgi ha dato spazio a diverse rotazioni, ma l’inerzia della partita non è cambiata e l’Italia ha controllato il gioco fino all’ace finale di Sanguinetti che ha chiuso il match. Al termine dell’incontro i due commissari tecnici hanno deciso di disputare ulteriori due set di allenamento, vinti entrambi dall’Italia con i punteggi di 25-19 e 15-11.

I giocatori scelti e gli esordi in Nazionale

La sfida contro la Turchia ha rappresentato anche un’importante occasione per osservare all’opera diversi giovani convocati. Da segnalare gli esordi assoluti con la nazionale maggiore di Mati Pardo e Mattia Orioli, schierati da subito nel sestetto iniziale insieme alla diagonale composta da Paolo Porro e Kamil Rychlicki, agli schiacciatori Luca Porro e Mattia Bottolo, con Giovanni Sanguinetti al centro e Gabriele Laurenzano libero. Nel corso del terzo set spazio anche alla diagonale Boninfante-Bovolenta, con Gargiulo e Sanguinetti centrali e Orioli ancora in banda.